KRAJ: Partizan Mozzart Bet - Valensija 64:76
Najnovije vesti
uto. 17.11.26. | 20:12
Pratite dešavanja iz Beogradske arene
EVROLIGA, 12. KOLO
PARTIZAN MOZZART BET - VALENSIJA 64:76 (13:16, 21:20, 17:16, 13:34)
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Robert Lotermoser, Arturas Sukis, Igo Tepenije
Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons 21, Vildoza 3, Frenks 10, Marinković 10, Tanasković 2, Stivens 6, Rivs, Lakić, Džekiri 9, Silva, Pajola 3
Valensija: Šorts 12, Tejlor 15, Puerto 9, Sent Superi 4, Kardenas 5, Osetkovski 3, Mur 2, Bruks 15, Sako, Korbalan, Rivero 2, Sima 9
Komentari / Podeli vest
KK ValensijaEvroligaPartizan Mozzart Bet
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Najava mečeva
utorak | 17.11.2026.
sreda | 18.11.2026.
četvrtak | 19.11.2026.