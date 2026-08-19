Kratak je put od Bruksa do... Majlsa Kejla
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 22:20
Asvel predstavio novo pojačanje
Raspao se Asvel pre nego što je ambiciozni projekat Tonija Parkera uopšte i zaživeo. Zaigrao se legendarni plejmejker, postavio sebe za trenera, doveo ozbiljne igrače poput Armonija Bruksa, Silvena Fransiska i Danijela Tajsa, ali su usledili finansijski problemi i potpuni kolaps ekipe iz Vilerbana.
Morao je Parker da se snalazi, pa je posle Džoela Bolomboja, Petija Milsa, Ivsa Ponsa i Nejta Sestine doveo Majlsa Kejla.
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Sa 27 godina, američki bek šuter pridružuje se Vilerbanu nakon sezone provedene u Barseloni, gde se upoznao sa Evroligom i potvrdio svoju sposobnost da igra na najvišem evropskom nivou.
Nakon što se afirmisao na univerzitetu Siton Hol, gde je igrao pet sezona Kejl je svoju profesionalnu karijeru u Evropi započeo u ekipi Limburg Junajted u Belgiji, pre nego što se pridružio italijanskom Trentu. Dobre partije u italijanskom klubu omogućile su mu da napravi sledeći korak i pređe u Barselonu u leto 2025. godine.
Kejl je veoma svestran igrač, sposoban da pokriva pozicije dva i tri. Dobar je atleta i neko ko može da izmisli poene na obruču, poludistanci ili iza linije 6,75.