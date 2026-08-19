Kratak je put od Bruksa do... Majlsa Kejla

Raspao se Asvel pre nego što je ambiciozni projekat Tonija Parkera uopšte i zaživeo. Zaigrao se legendarni plejmejker, postavio sebe za trenera, doveo ozbiljne igrače poput Armonija Bruksa, Silvena Fransiska i Danijela Tajsa, ali su usledili finansijski problemi i potpuni kolaps ekipe iz Vilerbana.

Morao je Parker da se snalazi, pa je posle Džoela Bolomboja, Petija Milsa, Ivsa Ponsa i Nejta Sestine doveo Majlsa Kejla.