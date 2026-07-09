Kusturica izabrao UCLA i kreće stopama Karima Abdula Džabara, Rasela Vestbruka, Lonza Bola...

Nudila je Barselona veću platu, veću ulogu Nikoli Kusturici za narednu sezonu, samo kako bi ostao član tima, ali odluku je očigledno već doneo odavno i sada će se zaputiti preko bare. Imao je ponudu nekoliko univerziteta na stolu, ali se na kraju odlučio za UCLA. Definitivno će Kusturica imati šansu da bude sledeći veliki igrač koji je izašao sa koledža UCLA. Za ovaj koledž nastupala su imena poput Karima Abdula Džabara, Bila Voltona i Redžija Milera koji su u Kući slavnih, tamo će jednog dana biti i Rasel Vestbruk i Kevin Lav , dok su poznati bivši igrači ovog koledža Zek Lavin, Lonzo Bol, Džru Holidej, Norman Pauel...

Kako je uopšte došlo do toga da Kusturica ode na koledž? Naime, on je tokom boravka u Barseloni završio srednju školu po ubrzanom procesu i tako stekao pravo da obrazovanje nastavi da univerzitetu.

Igraće u najjačoj konferenciji NCAA šampionata što će samo doprineti njegovom napretku. Kusturica je inače projektovan da bude u samom vrhu drafta 2028. godine, čak možda i da bude prvi pik. Ako se to kojim slučajem i desi, postaće tek treći igrač sa UCLA posle Abdula Džabara i Bila Voltona koji su bili prvi pikovi na NBA draftu. Da ima kvalitet za to pokazao je na nedavno završenom Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina na kome je sa Srbijom osvojio srebrnu medalju i bio uvršten u idealnu petorku turnira

Prošle godine okitio se zlatom na Evropskom prvenstvu za momke do 16 godina, bio i MVP, a između dva velika takmičenja na kojima je predvodio Srbiju do dve medalje, uspeo je da osvoji juniorsku Evroligu sa Barselonom.

Pamtiće se da je u septembru 2025. godine protiv Andore postao najmlađi igrač u istoriji Barselone na jednoj zvaničnoj utakmici, kada je debitovao sa 16 godina i prestigao Erika Vilu. Bio je to meč u katalonskoj ligi, dok je u španskoj ACB ligi odigrao nekoliko sekundi mesec dana kasnije i postao najmlađi igrač Barselone i u tom takmičenju. Ujedno je i najmlađi igrač u istoriji kluba koji je postigao poene u domaćem šampionatu, kada je protiv Manrese na gostovanju ubacio 11 poena. Da se zaokruže sva dostignuća, debitovao je u decembru prošle godine i u Evroligi, pa je i tu najmlađi košarkaš koji je nastupao za Barselonu u elitnom takmičenju.

Svašta je uradio, sada je na njemu samo da nastavi da radi, a u Kusturicin uspeh sumnju nema ni selektor U17 selekcije Stevan Mijović.

"Neka on bude stabilan, neka nastavi ovako da radi, i neće biti problema za njega, a on zna i sam koliko ja verujem u njega, njegov rad i pre svega u taj njegov pobednički mentalitet koji je neverovatan i na glavu kakvu on ima, na stranu sav košarkaški talenat", rekao je Mijović u intervjuu za Mozzart Sport.