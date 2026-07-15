Laprovitola odjavio evroligaše i vratio se tamo gde ga je srce vuklo
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 17:40
Argentinac potpisao trogodišnji ugovor s Huventudom
Barselona je odlučila da napravi totalnu rekonstrukciju, a među prvima zahvalnicu je dobio Nikolas Laprovitola. Vremešni Argentinac je imao godinu ispresecanu povredama, ali se licitiralo s brojnim evroligaškim timovima koji bi mogli da budu njegova naredna destinacija. Međutim, iskusni plej je odlučio da stavi sve to po stranu i vrati se tamo gde ga je srce vuko u Huventud!
Klub iz Badalone je na spektakularan način obelodanio da će doskorašnji član Barselone ponovo obući zeleno-crno. Na snimku se vide trener Huan Miret i strateg Huventudovog tima košarkaša u kolicima Fabijan Kastilja kako pričaju o tome ko je najbolji igrač kluba u novijoj istoriji. Posle Miretovog nabrajanja određenih imena i Kastiljinog odmahivanja usledila je jasna potvrda trenera tima u kolicima, koji je jasno stavio do znanja da je Laprovitola najbolji.
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Argentinac je stavio paraf na trogodišnju saradnju s klubom iz Badalone i tako se potencijalno obavezao na vernost do 39. godine.
Laprovitola je postao heroj nekadašnjeg prvaka Evrope kada je u sezonama 2017/2018 i 2018/2019 predvodio Huventud, a potezima dizao vatrene navijače zeleno-crnih na noge. Pamti se kako mu je klicala dvorana na oproštaju u prvom mandatu, a u drugom će imati veliku poziciju na mestu organizatora igre.
Laprovitola i Riki Rubio neće biti samo najstariji tandem, već i najmagičniji. Dobro je poznato šta i jedan i drugi mogu da urade na parketu, a za to da nisu zarđali, bez obzira na brojne povrede, mogli smo da vidimo i ove sezone. Argentinac je praktično u majstorici polufinala Endesalige poenima i asistencijama dirigovao igrom Barselone, a na kraju kada se podvuče crta u Evroligi je na 10 utakmica zabeležio prosečan učinak od 10,2 poena, 1,1 skok i 2,9 asistencija. U nacionalnom šampionatu je igrao pet mečeva više, uz statistiku od 10,7 poena, 1,6 skokova i 3,4 asistencije.
Za pet godina u Blaugrani se stvarno nije naigrao, ali ne svojom krivicom, već isključivo zbog više sile i zdravstvenog stanja. Želeo je da poslednji ugovor ne odradi zbog novca, već iz ljubavi i za svoju dušu, pa će tako on i Riki Rubio dati poseban šmek slavnom klubu u bitkama s španskim velikanima.