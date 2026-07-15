Laprovitola odjavio evroligaše i vratio se tamo gde ga je srce vuklo

Barselona je odlučila da napravi totalnu rekonstrukciju, a među prvima zahvalnicu je dobio Nikolas Laprovitola. Vremešni Argentinac je imao godinu ispresecanu povredama, ali se licitiralo s brojnim evroligaškim timovima koji bi mogli da budu njegova naredna destinacija. Međutim, iskusni plej je odlučio da stavi sve to po stranu i vrati se tamo gde ga je srce vuko u Huventud!

Klub iz Badalone je na spektakularan način obelodanio da će doskorašnji član Barselone ponovo obući zeleno-crno. Na snimku se vide trener Huan Miret i strateg Huventudovog tima košarkaša u kolicima Fabijan Kastilja kako pričaju o tome ko je najbolji igrač kluba u novijoj istoriji. Posle Miretovog nabrajanja određenih imena i Kastiljinog odmahivanja usledila je jasna potvrda trenera tima u kolicima, koji je jasno stavio do znanja da je Laprovitola najbolji.