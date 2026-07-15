Željko poželeo Kampaca, a PAO neće žaliti novac

Panatinaikos je otpočeo novu eru. Povratkom Željka Obradovića sve se promenilo, a već i ovako preskup sastav Zelenih postao je još glamurozniji. Pojačanja za sam vrh Evrolige su već stigla u OAKA arenu, ali tu nije kraj jačanju igračkog kadra.

Očigledno u redovima sedmostrukog prvaka Evrope ništa ne žele da prepuste slučaju, već je cilj da se na svakoj poziciji poseduje najkvalitetniji mogući igrač, pa je tako Obradović u mogućnosti da priušti i elitnog organizatora igre, a kako javlja Sport 24 Panatianikos je zainteresovan za Fakunda Kampaca.