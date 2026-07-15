Željko poželeo Kampaca, a PAO neće žaliti novac
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 16:42
Grčki Sport 24 piše da bi dovođenje nekadašnjeg igrača Crvene zvezde bio i poslednji delić slagalice najtrofejnijeg srpskog stručnjaka
Panatinaikos je otpočeo novu eru. Povratkom Željka Obradovića sve se promenilo, a već i ovako preskup sastav Zelenih postao je još glamurozniji. Pojačanja za sam vrh Evrolige su već stigla u OAKA arenu, ali tu nije kraj jačanju igračkog kadra.
Očigledno u redovima sedmostrukog prvaka Evrope ništa ne žele da prepuste slučaju, već je cilj da se na svakoj poziciji poseduje najkvalitetniji mogući igrač, pa je tako Obradović u mogućnosti da priušti i elitnog organizatora igre, a kako javlja Sport 24 Panatianikos je zainteresovan za Fakunda Kampaca.
Izabrane vesti
Ono što najtrofejniji evropski trener želi jeste da u ekipi ima pleja koji će biti njegova produžena ruka na parketu, čovek sa izrazitim liderskim sposobnostima, a nekadašnji igrač Crvene zvezde se idealno uklapa u ovaj profil i zamisli stručnjaka iz Čačka. Pomenuti izvor navodi jeste da Kamapaco ima ugovor s Realom, ali da klub iz Atine neće štedeti sredstva kako bi u svoje redove doveo iskusnog Argentinca.
Ukoliko se ovaj posao realizuje, bio bi to poslednji deo u slagalica Panatinaikosa, te bi sastav za sledeću sezonu bio kompletiran.
Zeleni su zaista napravili neverovatno jak sastav, pojedinačno gledano sigurno najkvalitetniji u čitavo Evroligi. U redove Atinjana stigli su Geršon Jabusele, Isak Bonga, Branku Badio i Mustafa Fal, ali se čeka i plej. Kada je reč o odlascima, ono što je najznačajnije jeste što će Džedi Osman napustiti Panatinaikos i pojačati PAOK, a u istom smeru će krenuti i Vasilis Toliopulos. Takođe, danas se pojavila vest da je PAO želeo i Rikija Rubija, ali je španski veteran odlučio da ostane veran svom Huventudu.