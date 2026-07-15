Riki Rubio odbio Željka Obradovića i 900.000 evra, Pao demantovao
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 10:42
Iskusni španski plejmejker želi da uživa u Badaloni noseći dres Huventuda
Nakon sezone za zaborav, koju je obeležila šokantna eliminacija u četvrtfinalu Evrolige od Valensije (gde su ispustili prednost od 2-0 u seriji), atinski Panatinaikos je rešio da baci sve karte na sto. Kontroverzni vlasnik kluba Dimitris Janakopulos,odlučio je da je rekonstrukcija potrebna, parem kada je klupa u pitanju i zato je napravio potez godine tako što je vratio Željka Obradovića koji sada sklapa ekipu po svom ukusu, ali ako je suditi po natpisima u Španiji jedan iskusan igrač mu je izmakao jer je odlučio da mu je lepše u domovini gde igra za znatno manje para.
Legendarni Žoc se tako vratio u klub sa kojim je osvojio čak pet evroligaških titula (2000, 2002, 2007, 2009. i 2011. godine) tokom nezaboravne ere koja je trajala punih 13 godina. Iako se verovalo da će mu Partizan biti poslednja stanica u karijeri, nesuglasice sa upravom beogradskog kluba i loši rezultati dovele su do njegove ostavke. Želja za dokazivanjem na najvećoj sceni i dalje gori u njemu, a povratak u Atinu garantuje nastavak jedne neverovatne košarkaške sage.
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Kako bi Željku obezbedio tim sposoban za trenutni napad na evropski tron, vlasnik Panatinaikosa je otvorio kasu i potpuno rekonstruisao roster. Dok je Džedi Osman napustio klub i preselio se u PAOK, Atinjani su predstavili tri izuzetno zvučna pojačanja i produžili saradnju sa jednom od ključnih figura.
Ipak, jedno planirano pojačanje neće obući zeleni dres, a priča iza ovog transfera pokazuje da u modernom sportu novac i dalje ne može da kupi baš sve.
Naime, Željko Obradović je lično pozvao španskog plejmejkera Rikija Rubija i ponudio mu godišnju platu od 900.000 evra – što je iznos koji višestruko prevazilazi ono što trenutno zarađuje u Huventudu, piše španski AS.
Međutim, Rubio je pokazao neverovatnu doslednost i hladnokrvno se zahvalio na ponudi. Nakon što je prebrodio teške trenutke sa mentalnim zdravljem i dva puta se vraćao košarci (2024. i 2025. godine), slavni plejmejker je stavio porodicu i sopstveni mir ispred borbe za evroligaške trofeje. Kako se bliži svom 36. rođendanu, Rubio je jasno stavio do znanja da mu je prelepo u Badaloni i da nema nameru da napušta domovinu, makar ga zvao i sam Željko Obradović.
Nekoliko sati pošto su španski mediji plasirali ovu vest, renomirani Eurohup je kontaktirao Panatinaikos koji je demantovao navode AS-a, bez ulazaka u detalje.