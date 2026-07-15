Riki Rubio odbio Željka Obradovića i 900.000 evra, Pao demantovao

Nakon sezone za zaborav, koju je obeležila šokantna eliminacija u četvrtfinalu Evrolige od Valensije (gde su ispustili prednost od 2-0 u seriji), atinski Panatinaikos je rešio da baci sve karte na sto. Kontroverzni vlasnik kluba Dimitris Janakopulos,odlučio je da je rekonstrukcija potrebna, parem kada je klupa u pitanju i zato je napravio potez godine tako što je vratio Željka Obradovića koji sada sklapa ekipu po svom ukusu, ali ako je suditi po natpisima u Španiji jedan iskusan igrač mu je izmakao jer je odlučio da mu je lepše u domovini gde igra za znatno manje para.

Legendarni Žoc se tako vratio u klub sa kojim je osvojio čak pet evroligaških titula (2000, 2002, 2007, 2009. i 2011. godine) tokom nezaboravne ere koja je trajala punih 13 godina. Iako se verovalo da će mu Partizan biti poslednja stanica u karijeri, nesuglasice sa upravom beogradskog kluba i loši rezultati dovele su do njegove ostavke. Želja za dokazivanjem na najvećoj sceni i dalje gori u njemu, a povratak u Atinu garantuje nastavak jedne neverovatne košarkaške sage.