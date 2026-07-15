Dovoljno jasan znak kakve su Dubaijeve namere

Istina, prvi izlazak u elitno košarkaško društvo nije se završio željenim plasmanom u deset najboljih, zbog čega je cenu platio Jurica Golemac , koga je zamenio sunarodnik Aleksandar Sekulić . Dubaijeva šampionska kruna jeste rezultat šok-terapije koju je uspešno sproveo Sekulić , no ipak treba biti iskren i reći da ista barem delom pripada Golemcu .

Od trenutka kada je oformljen, Dubai neprestano ide putem progresivnog rasta. Posle samo dve godine klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata došao je do šampionskog trona Jadranske lige i time pokazao da su klupske ambicije mnogo veće od čistog učešća, što se videlo i tokom debitantske sezone u Evroligi.

Sekulić će svoj pohod do titule naplatiti prelaskom u Barselonu, Golemac će nesumnjivo uskoro pronaći novi angažman, dok je klupu Dubaija preuzeo doskorašnji trener katalonskog velikana Ćavi Paskval. 04.30: (2,15) LA Klipers (14,5) Vašington (1,80) Ovim potpisom su konačno potvrđene višemesečne spekulacije o odlasku trofejnog stručnjaka na Bliski istok, klub je ovim potpisom stavio jasno do znanja da je spreman da napravi novi iskorak i napravi tim koji će moći da izdrži sezonu i borbu za sam vrh Evrolige. Dubai će, takođe, prvi put sezonu dočekati kao tim koji brani titulu, ne kao izazivač u regionalnim okvirima. I to značajno menja perspektivu kako se posmatra klub. Dodatni motiv za Dubai jeste lokacija odigravanja Fajnal fora. Završni turnir će se drugi put u poslednje tri godine igrati u Abu Dabiju i za Dubai teško da postoji privlačniji cilj od toga da se za evroligašku titulu bori u svojoj zemlji.

”Dolazak u Dubai predstavlja izazov koji me zaista motiviše. Ovo je klub sa ogromnim ambicijama i jasnom vizijom budućnosti. Uzbuđen sam što ću početi da radim sa igračima, pomoći timu da nastavi da raste i graditi pobedničku kulturu. Znamo da su očekivanja velika i učinićemo sve što možemo da se borimo za trofeje“, poručio je Paskval posle potpisa. Španski stručnjak nije govorio slučajno o ambicijama i peharima. Dubai je osvajanjem ABA lige prešao granicu koja obično razdvaja zanimljiv projekat od kluba sa najozbiljnijim ciljevima, o čemu se više puta govorilo. Paskval je upravo zbog toga i došao.

Njegova povratnička epizoda u Barseloni nije se završila onako kako je zamišljao. Vratio se sa namerom da klub ponovo približi vrhu Evrolige, ali bez adekvatnih finansijskih uslova da napravi ekipu prema svojim zahtevima nije se daleko odmaklo. Tokom sezone nije imao ni dovoljno prostora, ni odgovarajući sastav za ozbiljniju rekonstrukciju zbog čega rastanak nije nikoga iznenadio. Na novoj adresi neće imati taj problem. Finansijska stabilnost kluba odavno nije tajna, ali novac sam po sebi nije bio dovoljan da se napravi sledeći korak. Niti ga je Dubai trošio neplanski. Prošlosezonska ekipa imala je kvalitet, dubinu i individualni talenat, ali se u određenim periodima oslanjala više na inspiraciju najboljih igrača, nego na taktičke konture. Trener Paskvalovog profila trebalo bi da donese potreban balans, jer stiže u već oformljen tim koji samo treba nadograditi. Dubai je već napravio nekoliko bitnih poteza jer je produžio ugovore sa Mfionduom Kabengeleom, Mekinlijem Rajtom i Dvejnom Bejkonom, trojicom bitnih igrača u pohodu na ABA titulu. Blizu ostanka je i Džastin Anderson. Njegova uloga možda nije bila toliko upadljiva kao Bejkonova ili Rajtova, ali je upravo taj profil igrača potreban ekipi koja želi da zadrži određeni defanzivni nivo. Uz sačuvanu osnovu, klub je već dogovorio nekoliko ozbiljnih pojačanja. Potpisan je Džeron Blosomgejm, čeka se Eli Okobo. Zajedno donose veliko iskustvo iz Monaka, dok bi Mamadi Dijakite trebalo da poveća pokretljivost i atletiku u unutrašnjoj liniji. Iz Monaka je trebalo da stigne i Alfa Dijalo. Zvanično najbolji defanzivac Evrolige dogovorio je bio dolazak u Dubai, ali je u međuvremenu dobio priliku da karijeru nastavi u Denver Nagetsima. Ostavio je na stolu više novca, zarad prilike da se takmiči sa najboljim košarkašima na planeti. Klub je ostao bez željenog pojačanja, ali je dobio obeštećenje od 900.000 dolara.