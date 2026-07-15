Posle Paskvala stiglo i prvo veliko pojačanje
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 16:13
Dubai ozvaničio saradnju na dve godine
Sklapa se polako Dubaijev mozaik – posle trenera Ćavija Paskvala, stiglo je i prvo veliko pojačanje u liku Džerona Blosomgejma.
Iskusni krilni košarkaš potpisao je ugovor na dve godine, posle četiri sezone provedene u Monaku, 160 utakmica tokom kojih je imao prosek od 7,4 poena i 3,8 skokova.
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Njegovo iskustvo biće od velikog značaja za Dubaijev sastav u ostvarivanju željenih ambicija. Blosomgejm donosi fizikalije i napadačku raznovrsnost, kao i kvalitet u odbrani.
Izabran je kao 59. pik na NBA draftu 2017. godine od San Antonio Sparsa. Pretežno je nastupao u Dži ligi, a u sezoni 2018/19 uspeo je da odigra u najjačoj ligi na svetu. U toj sezoni je u dresu Klivlenda, odigrao 27 utakmica i prosečno beležio 4,2 poena i 3,6 skokova.
Blosomgejm se u avgustu 2020. prvi put otisnuo put Evrope, a njegova prva stanica bio je izraelski Ironi. Nakon godinu dana provedenih u Izraelu seli se u Ulm. U svojoj prvoj i jedinoj godini u dresu nemačkog kluba, zaslužio je mesto u idealnoj petorci Evrokupa, kao i najboljoj petorci domaćeg prvenstva. Odlične igre nisu prošle nezapaženo kod evroligaških klubova, a Blosomgejm se odlučio da sledeća destinacija bude Monako.
Krilni košarkaš stigao je u Dubai kao prvo pojačanje u igračkom kadru, nakon što su ekipu napustili Nejt Mejson, Bruno Kaboklo, Taran Armstrong, Bugi Elis i Met Rajan. Klub je trebalo da pojača i Blosomgejmov saigrač iz Monaka Alfa Dijalo. Najbolji defanzivac Evrolige za prošlu sezonu imao je sve dogovoreno s timom iz Emirata, potpisan ugovor, ali je na kraju reprezentativac Gvineje prihvatio ponudu Denver Nagetsa i otišao u NBA, dok je Dubai dobio na ime obeštećenja 900.000 dolara.