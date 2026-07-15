Posle Paskvala stiglo i prvo veliko pojačanje

Njegovo iskustvo biće od velikog značaja za Dubaijev sastav u ostvarivanju željenih ambicija. Blosomgejm donosi fizikalije i napadačku raznovrsnost, kao i kvalitet u odbrani.

Izabran je kao 59. pik na NBA draftu 2017. godine od San Antonio Sparsa. Pretežno je nastupao u Dži ligi, a u sezoni 2018/19 uspeo je da odigra u najjačoj ligi na svetu. U toj sezoni je u dresu Klivlenda, odigrao 27 utakmica i prosečno beležio 4,2 poena i 3,6 skokova.