Lebron debitovao za Sikserse, ubacio osam bacanja i zaradio aplauze asistencijom
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 04:21
Veteran postigao 10 poena, uz pet asistencija i četiri skoka u porazu od Bruklina 108:114
Kada ostavite trag u sportu, kao što je Lebron Džejms u košarci, onda se svaki vaš korak prati s posebnom pažnjom. Tako se večerašnji meč predsezone u Njujorku čekao sa mnogo više pažnje nego prethodni, s obzirom na to da je u dresu Filadelfije protiv Bruklina debitovao legendarni as NBA lige. Bivši igrač Klivlenda, Majamija i Lejkersa, koji će krajem godine proslaviti 42. rođendan, na terenu je proveo 18 minuta i upisao 10 poena.
Sve to uradio je u prvom poluvremenu, s obzirom na to da u nastavku nije ni ulazio u igru. Bio je apsolutno precizan, ali je osam poena postigao sa linije penala, uz jedan koš iz igre. Veoma raspoloženo je ušao u meč, pa je već u trećem minutu zaradio aplauze domaće publike „no-look“ pasom za Vi Džej Edžkomba, koji je potom efektno zakucao. Na kraju, pored 10 poena, Džejms je upisao i pet asistencija i četiri skoka.
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Pobedi se na kraju radovao domaći Bruklin (114:108), koji je imao mnogo više raspoloženih igrača na parketu, od kojih je najefikasniji bio Džulijus Rendl sa 14 poena, uz šest skokova.
Majami je na svom parketu savladao Nju Orleans (128:118), a najefikasniji igrač meča bio je Janis Adetokumbo sa 18 poena. Svoj doprinos slavlju domaćeg sastava dao je i srpski reprezentivac Nikola Jović, koji je ubacio osam poena, uz četiri skoka i dve asistencije, za 21 minut na parketu.
Boston je slavio u Klivlendu sa 124:113, uz dominantnu partiju Luke Garze. Odlični centar je upisao dabl-dabl učinak sa 22 poena i 10 skokova, a najviše mu je na putu ka pobedi pomogao Devin Karter, koji je ubacio 17 poena, uz pet skokova.
Rezultatski najuzbudljivije bilo je u Medison skver gardenu, gde je Vašington savladao domaće Nikse (111:109), uz blistavih 16 minuta Entonija Dejvisa na parketu. Za to vreme ubacio je 16 poena i upisao sedam skokova i dve asistencije.
Atlanta je bila izuzetno šuterski raspoložena u San Antoniju, zbog čega je zasluženo slavila rezultatom 123:116. Gosti su prilično ravnomerno rasoredili poene, a najefikasniji je bio Ejsa Njuel sa 16 poena. Isti broj poena kod Sparsa postigao je Dilan Harper, dok je Viktor Vembanjama čuvao snagu i za 17 minuta ubacio devet poena, uz šest skokova.