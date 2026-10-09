Lebron debitovao za Sikserse, ubacio osam bacanja i zaradio aplauze asistencijom

Kada ostavite trag u sportu, kao što je Lebron Džejms u košarci, onda se svaki vaš korak prati s posebnom pažnjom. Tako se večerašnji meč predsezone u Njujorku čekao sa mnogo više pažnje nego prethodni, s obzirom na to da je u dresu Filadelfije protiv Bruklina debitovao legendarni as NBA lige. Bivši igrač Klivlenda, Majamija i Lejkersa, koji će krajem godine proslaviti 42. rođendan, na terenu je proveo 18 minuta i upisao 10 poena.

Sve to uradio je u prvom poluvremenu, s obzirom na to da u nastavku nije ni ulazio u igru. Bio je apsolutno precizan, ali je osam poena postigao sa linije penala, uz jedan koš iz igre. Veoma raspoloženo je ušao u meč, pa je već u trećem minutu zaradio aplauze domaće publike „no-look“ pasom za Vi Džej Edžkomba, koji je potom efektno zakucao. Na kraju, pored 10 poena, Džejms je upisao i pet asistencija i četiri skoka.