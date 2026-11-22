19.00: (3,50) Sepsi (3,45) Rapid Bukurešt (1,95)

U trijumfu tima iz Krajove učestvovao je i srpski fudbaler Nikola Stevanović. Ne samo da je nekadašnji štoper niškog Radničkog i Napretka odigrao čitav meč, nego je u 53. minutu postigao gol za 4:0.

Malo posle toga UTA je uspela da smanji na 4:2, ali kasni je su rezervisti Adrijan Rus i Mondej Etim golovima doneli ubedljiv trijumf.

Sa tih 6:2 pola sata ranije se završila i utakmica između Njiređhaze i Debrecina. Samo što je domaćin autogolom Hofmana u 54. minutu uspeo da smanji na 1:2, pre nego što je Debrecin postigao još tri gola. U 87. minutu je srpski defanzivac Nemanja Antonov asistirao Žanu Batumu za 2:5, da bi u nadoknadi vremena Soan Baldoni postavio konačan rezultat.

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