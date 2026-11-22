U komšiluku dve utakmice završene rezultatom 2:6
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 22:57
Univerzitatea iz Krajove u rumunskom prvenstvu slavila na gostovanju UTA Aradu, identično kao što je u Mađarskoj Debrecin bio bolji od Njiređhaze
Neobična situacija ove nedelje u našem komšiluku. Po jedan meč u fudbalski šampionatima Rumunije i Mađarske završeni su identičnim rezultatom, koji se retko viđa – sa 2:6 za gostujući tim.
Baš tako, ubedljivo, aktuelni šampion Rumunije Univerzitatea iz Krajove je savladao UTA Arad u 16. kolu prvenstva. Samo što je u Aradu na poluvremenu bilo 3:0 za Univerzitateu, dok je u Mađarskoj pre toga Debrecin protiv Njiređhaze na odmor otišao sa vođstvom od 2:0.
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U trijumfu tima iz Krajove učestvovao je i srpski fudbaler Nikola Stevanović. Ne samo da je nekadašnji štoper niškog Radničkog i Napretka odigrao čitav meč, nego je u 53. minutu postigao gol za 4:0.
Malo posle toga UTA je uspela da smanji na 4:2, ali kasni je su rezervisti Adrijan Rus i Mondej Etim golovima doneli ubedljiv trijumf.
Sa tih 6:2 pola sata ranije se završila i utakmica između Njiređhaze i Debrecina. Samo što je domaćin autogolom Hofmana u 54. minutu uspeo da smanji na 1:2, pre nego što je Debrecin postigao još tri gola. U 87. minutu je srpski defanzivac Nemanja Antonov asistirao Žanu Batumu za 2:5, da bi u nadoknadi vremena Soan Baldoni postavio konačan rezultat.
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