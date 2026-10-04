Lebron na sve misli: Promenio broj zbog legende Filadelfije

Lebron Džejms započeo je novo poglavlje u svojoj slavnoj karijeri. Zaigrao je na otvorenom treningu Filadelfija Seventisiksersa i predstavio se publici. Između ostalog, oku javnosti zapalo je za oko to što je Džejms na treningu nosio dres sa brojem devet, što je prilično neuobičajeno za njega.

Do sada u karijeri, Džejms je gde god da je igrao na leđima uvek nosio brojeve 23 ili šest, pa su ljudi bili radoznali da saznaju šta se krije iza današnjeg broja. Javnost je bila posebno intrigirana jer je Džejms na "media day-u" Siksersa predstavljen sa brojem 23, koji je u prošlosti nosio u Klivlend Kavalirsima i Los Anđeles Lejkersima.