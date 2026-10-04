Lebron na sve misli: Promenio broj zbog legende Filadelfije
Vreme čitanja: 1min | ned. 04.10.26. | 13:17
Džejms odao poštovanje velikom Doktoru Džeju
Lebron Džejms započeo je novo poglavlje u svojoj slavnoj karijeri. Zaigrao je na otvorenom treningu Filadelfija Seventisiksersa i predstavio se publici. Između ostalog, oku javnosti zapalo je za oko to što je Džejms na treningu nosio dres sa brojem devet, što je prilično neuobičajeno za njega.
Do sada u karijeri, Džejms je gde god da je igrao na leđima uvek nosio brojeve 23 ili šest, pa su ljudi bili radoznali da saznaju šta se krije iza današnjeg broja. Javnost je bila posebno intrigirana jer je Džejms na "media day-u" Siksersa predstavljen sa brojem 23, koji je u prošlosti nosio u Klivlend Kavalirsima i Los Anđeles Lejkersima.
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E sad, ko ozbiljnije prati NBA zna da Lebron na treninzima uvek nosi broj šest koji je nosio prvi put za Ameriku na Olimpijskim igrama i kasnije u Majami Hitu. Zašto to radi - zato što je Lebron Džejms. Bukvalno pravi razlog ne postoji.
Ali, razlog za promenu u Filadelfiji postoji. Naime, legenda Siksera Džulijus Irving nosio je broj šest tokom svoje karijere i on je penzionisan. Lebron je zato uzeo broj devet za treninge kako bi ukazao poštovanje prema legendi franšize.
Kada krene regularna sezona, Lebron će nositi 23 na utakmicama, dok će na treninzima i dalje nositi devetku. Valja reći da je devetka, pored toga što je obrnuta šestica, broj koji je za Ameriku nosio Majkl Džordan, zbog kola Lebron inače nosi 23.