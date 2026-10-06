Lebron u civilu video kako će uživati igrajući sa Džejlenom Braunom (VIDEO)

Ako se pitate zašto nije bilo Lebrona , razlog je zdravstveno stanje, odnosno oprez lekarskog tima Seventisiksersa. Džejmsa muči hronični artritis, tokom svakodnevne trening rutine posebna pažnja se poklanja levom stopalu, dok se prati i situacija sa išijadikusom, odnosno donjim delom leđa. Upravo zbog toga je propustio prvih mesec dana prošle sezone.

Braun je dominirao u prvom delu igre, za manje od 17 minuta na parketu zatrpao je koš rivala sa 22 poena, a uz to je imao po dva skoka i asistencija i jednu blokadu. Šut ga je odlično služio što pokazuje i statistika od osam pogodaka iz 13 pokušaja.

Uz Lebrona, za Filadelfiju se "nisu skidali" Džoel Embid i Tajris Meksi, od kojih se očekuje da iznesu ogroman teret dolazeće sezone. Ali biće izuzetno interesantno kada Džejms dobije ulogu plejmejkera, o čemu je već govorio trener File Nik Nurs.

"Lebrona smatram sjajnim organizatorom igre. Ne gledam ga kao poentera. Kada kažem da kreira u napadu, mislim na igrača koji je kao plejmejker, radi sve što ide uz to. Ako on ne prenosi loptu i ne započinje napad, prvi pas će verovatno svakako ići njemu. Onda ulazimo u naše akcije, on čita šta se dešava i kreira situacije za ostale", objasnio je pre nekoliko dana trener Filadelfije.

Upravo zbog ovoga, saradnje Lebrona sa Braunom, ali pre svega Džoelom Embidom, tim Filadelfije mogao bi da ponudi ozbiljnu zabavu i naravno, rezultate.