Loni Voker se nije zadržao kod Jokića, sada potpisao za Ražnatovića, možda i za Alimpijevića
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 09:21
Loni Voker ponovo se vraća u Evropu, raspitivao se i Partizan za njega
Nakon što su ga Denvet Nagetsi u ponedeljak otpustili sa nezagarantovanog ugovora, Loni Voker nije dugo čekao već je sve svoje karte položio na povratak u Evropu. Prema informacijama specijalizovanog portala Eurohoops, turski Bešiktaš našeg Dušana Alimpijevića označen je kao jedan od glavnih favorita za potpis dvadesetsedmogodišnjeg beka, dok još dva kluba iz elitnog društva sa velikim interesovanjem prate razvoj situacije.
Ostaje samo da se vidi da li je jedan od ta dva kluba i Partizan Mozzart Bet koji se nekoliko puta raspitivao za usluge momka koji je u Evropi nosio dres Žalgirisa i Makabija do sada.
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Iskusni šuter, koji je bio pik Majamija u prvoj rundi drafta 2018. godine, angažovao je poznatu agenciju BeoBasket i poznatog agenta Miodraga Miška Ražnatovića kako bi mu pronašli novi angažman na Starom kontinentu.
Vokeru prilagoditi se evropskom stilu neće biti problem, s obzirom na to da iza sebe već ima 47 odigranih mečeva u Evroligi. Svoj prvi odlazak preko okeana napravio je u sezoni 2024/25 kada je potpisao za Žalgiris nakon što se nije izborio za mesto u rosteru Boston Seltiksa. Nakon kratke epizode u Filadelfiji početkom 2025. godine, prošlu sezonu odigrao je u dresu Makabija iz Tel Aviva, gde je bio jedan od najboljih pojedinaca ekipe sa prosekom od 15,2 poena, 2,5 skokova i 2,2 asistencije po utakmici.
Bivši igrač Los Anđeles Lejkersa i Bruklin Netsa pokušao je tokom septembra da izbori ugovor u Denveru kroz kamp, ali je u dve predsezonske utakmice zabeležio ukupno tek 17 minuta na parketu uz skroman učinak od četiri poena, tri skoka i dve asistencije, što nije bilo dovoljno za ostanak u Koloradu.
Sada kao slobodan agent predstavlja pravu "zlatnu koku" na evropskom tržištu. Bešiktaš, koji je tromo ušao u novu takmičarsku sezonu 2026/27 — zabeleživši učinak 2-2 u Evroligi i skromnih 1-2 u Turskoj ligi — želi po svaku cenu da pojača spoljnu liniju i napravi iskorak potpisom igrača sa takvim NBA renomeom.