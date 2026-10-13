Loni Voker se nije zadržao kod Jokića, sada potpisao za Ražnatovića, možda i za Alimpijevića

Iskusni šuter, koji je bio pik Majamija u prvoj rundi drafta 2018. godine, angažovao je poznatu agenciju BeoBasket i poznatog agenta Miodraga Miška Ražnatovića kako bi mu pronašli novi angažman na Starom kontinentu.

Vokeru prilagoditi se evropskom stilu neće biti problem, s obzirom na to da iza sebe već ima 47 odigranih mečeva u Evroligi. Svoj prvi odlazak preko okeana napravio je u sezoni 2024/25 kada je potpisao za Žalgiris nakon što se nije izborio za mesto u rosteru Boston Seltiksa. Nakon kratke epizode u Filadelfiji početkom 2025. godine, prošlu sezonu odigrao je u dresu Makabija iz Tel Aviva, gde je bio jedan od najboljih pojedinaca ekipe sa prosekom od 15,2 poena, 2,5 skokova i 2,2 asistencije po utakmici.

Bivši igrač Los Anđeles Lejkersa i Bruklin Netsa pokušao je tokom septembra da izbori ugovor u Denveru kroz kamp, ali je u dve predsezonske utakmice zabeležio ukupno tek 17 minuta na parketu uz skroman učinak od četiri poena, tri skoka i dve asistencije, što nije bilo dovoljno za ostanak u Koloradu.

Sada kao slobodan agent predstavlja pravu "zlatnu koku" na evropskom tržištu. Bešiktaš, koji je tromo ušao u novu takmičarsku sezonu 2026/27 — zabeleživši učinak 2-2 u Evroligi i skromnih 1-2 u Turskoj ligi — želi po svaku cenu da pojača spoljnu liniju i napravi iskorak potpisom igrača sa takvim NBA renomeom.