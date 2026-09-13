Loše, na momente amaterski: Aris se poigrao sa Zvezdom i ostavio je na -24

Okej, pripremni dueli nemaju takmičarski značaj. Nije smak sveta, ali Zvezda baš nije izgledala dobro. Ibon Navaro se neočekivano pogubio. Izgubiti preko 20 razlike od tima koji - da, ulaže mnogo novca - igra Evrokup nije dobar znak.

Sezona kreće za 11 dana, ostao je još jedan meč takođe protiv Arisa u hali Aleksandar Nikolić koji je na programu 18. septembra. Biće to generalna proba crveno-belih i šansa za iskupljenje za prikazano danas.

Utakmica u Nikoziji nije mogla da krene gore za Crvenu zvezdu jer se Semi Odželej povredio posle svega 70 sekundi. On je izvrnuo zglob i uz bolnu grimasu je napustio parket. Budući da se radi o jednom od najčvršćih igrača na Starom kontinentu, jasno je da situacija nije naivna.

Ta situacija dovela je do toga da Zvezda nekako usporeno započne ovaj meč. Posebno u odbrani koja praktično nije postojala. Aris je iskoristio apsolutno svaku grešku crveno-belih i uspeo je da je pretrči. Agresivnost i energija Spanulisovih pulena je bila na maksimimu i pod pritiskom Zvezda je pukla, a u par napada je delovala i amaterski.

Džered Batler se klizao, Ebuka Izundu i Nik Vajler Beb su imali po jedan užasan pas pravo u ruke protivnika, dok je Tajson Karter sve radio pogrešno. Svaki prenos lopte je bio rizičan, a kada je on organizovao napad sve je bilo presporo.

Nenad Dimitrijević je bio pokretačka snaga Arisa koji je ekspresno došao do dvocifrenog vođstva i onda smo prvi put od starta priprema videli da se Ibon Navaro - pogubio.

Ima Španac sistem, svako igra određeni broj minuta sa preciznom ulogom, međutim... Zvezda je tonula, a kapetan se uspaničio. Navaro je odstupio od svog sistema i krenuo haotično da pravi izmene, na prvu grešku. Tako je Andrej Bjelić ušao u igru, dao trojku, onda napravio sitnu grešku i odmah je bio zamenjen. Slično se desilo sa Stefanom Miljenovićem koji bio u igri samo tri minuta. Navaro je tražeći produktivnu petorku izrotirao 14 igrača i to je bilo kontraproduktivno za tim.

Zvezda je primila 34 poena u prvoj četvrtini. Onda je na startu druge zaigrala odbranu i onda je to već ličilo na nešto. Vajler Beb je stavljao Vasilisa Tolipulosa na ozbiljne muke, doprinos su dali Ognjen Dobrić i Vojin Medarević i odmah je beogradski tim istopio prednost rivala.

Povratak Kartera na parket obradovao je sve u Arisu, pošto je Amerikanac i u drugom boravku na parketu bio prilično loš. Osim jednog pik end rola sa Ebukom Izundom ništa dobro nije moglo da se vidi od Kartera. Opet se Aris odlepio i na kraju poluvremena imao 11 poena prednosti.

Početak treće deonice je rekao mnogo toga. Zvezda je u prvoj odbrani ostavila igrača samog na zakucavanju, a prvi napad rešio je Batler šutem za tri sa osam i po metara. Upravo je Batler išao iz greške u grešku, promašio je i zicer u kontri, onda je ispod koša kratak ostao i Motli.

Aris je sve to iskoristio i otišao na preko 15 razlike. Poražavajuće je što već tada bilo jasno da je utakmica rešena. Navaro je stoga rešio da podigne Karteru samopouzdanje pa ga je držao na terenu (definitivno) više nego što treba. Amerikanac jeste malko oživeo, dao dve trojke, zakucao u kontri... onda je polovinom četvrte deonice ušao u sukob sa Toliopulosom. Uneo mu se u facu i bili su na ivici fizičkog obračuna, ali su se ostali na vreme umešali. I to dobro što je Karter uradio, time je upropastio.

Aris je konstantno bio na 15-18 razlike i radio je šta je hteo. Na kraju je uspeo da slavi sa 24 poena prednosti i tako jasno stavi do znanja Navaru da njegov tim nije u potpunosti spreman za izazovnu, pre svega, evroligašku sezonu.

Što se tiče statistike, Aris je imao neverovatnih 19 ukradenih lopti, a Zvezda čak 25 izgubljenih.

Poenterski je grke predvodio Džeramaja Robinson Erl sa 29 poena (12/14) iz igre, Metju Morgan je dao 18 , 15 je delo Ej Džej Lidela, dok je Dimitrijević imao sedam asistencija.

U Zvezdi se istakao Motli sa 13 poena i šest skokova, 12 poena je dao Džons, a 10 Karter. Za to mu je trebalo 12 šuteva, dok treba istaći i da je Batler na kraju imao samo jedan poen...

Pripremni turnir na Kipru

ARIS - CRVENA ZVEZDA 98:74

/34:18, 17:22, 22:17, 25:17/

Dvorana: Tasos Papadopulos

Sudije: Saša Pukl, Tomislav Hordov, Noam Gordon

Aris: Mitru Long 9, Robinson Erl 29, Toliopulos 8, Dimitrijević 4 (7as), Hacilampru -, Bohoridis 3, Morgan 18, Lidel 15, Haralampopulos 2, K. Adetokunbo -, T. Adetokunbo 4, Birč 6.

Crvena zvezda: Motli 13, Džons 12, Miljenović -, Vajler Beb 6, Batler 1, Karter 10, Dobrić 3, Izundu 2, Medarević 4, Bjelić 3, Nvora 8, Odželej -, Kremer 6, Moneke 6.