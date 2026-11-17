Nakon toga govorio je i na konferenciji za medije o utakmici.

"Mislim da smo utakmicu počeli sa dosta nesigurnosti u prvoj četvrtini, pravili smo greške u pojedinim defanzivnim situacijama, posebno na samom početku. Obe ekipe imale su problema sa kontrolom defanzivnog skoka, ali mi naročito. Izgubili smo više od 54 odsto skokova pod sopstvenim košem, što je na poluvremenu bio jasan pokazatelj nedostatka koncentracije. Mislim da je u drugom poluvremenu Olimpija Milano napravila iskorak u agresivnosti, posebno u napadu. Napadali su već u prvim sekundama poseda, a naš nedostatak protoka lopte u napadu i previše zadržavanja lopte oduzeli su nam mnogo energije i koncentracije potrebne za odbrambenu tranziciju. Zbog toga smo im dozvoljavali mnogo otvorenih šuteva nakon što bi uspeli da prodru u reket. U tim trenucima veoma važnu ulogu imao je Leandro Bolmaro, koji je pogodio dve trojke kada smo skupljali odbranu u reketu zbog nepovoljnih situacija u kojima smo se nalazili. Mislim da je ovo bila utakmica u kojoj su nam, zbog izostanaka, bili potrebni igrači koji će napraviti iskorak i preuzeti veću odgovornost, ali to se nije dogodilo. Svakako ćemo pokušati ponovo u petak".

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Na današnjoj utakmici sa ekipom nisu bili Džered Batler i Čima Moneke.

"Kao što znate, Džered se jutros probudio sa određenim zdravstvenim problemima, imao je virus i povišenu temperaturu. Sada mu je bolje, ali bilo bi rizično da smo mu dozvolili da igra. Što se tiče Čime Monekea, on nije bio sa nama i zbog toga nije mogao da nastupi".

Nigerijac iako nije povređen nije se našao u sastavu, pa je i o tome govorio trener crveno-belih.

"Znate, igrači su pre svega ljudi, baš kao vi i ja. Svako mora da se nosi sa problemima koje ima. Čima Moneke je veoma poseban igrač i izuzetno je važan za nas. Uvek nam donosi mnogo pozitivne energije i dobru atmosferu, ali potrebno nam je da se on oseća dobro kako bi mogao sve to da nam pruži, jer je to veoma važno za naš tim. Postoje određene stvari koje mu otežavaju situaciju. Pokušavao je, ali znate, mora da reši neke stvari kako bi ponovo mogao da nam donosi tu energiju".