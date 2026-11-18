Vembi, samo se ti igraj s tablom: Od Kejda poster i poraz u sudaru prvih pikova (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sre. 18.11.26. | 07:05
Detroit prekinuo moćnu seriju San Antonija od 12 pobeda - 93:105
Pune tri nedelje, maltretirao je San Antonio koga je stigao. Kod kuće ili na strani, Sparsi su pobeđivali, ali seriji od 12 trijumfa noćas je došao kraj. U Teksas je došao Detroit, revolver izvadio Kejd Kanigem, a Pistonsi pokazali zašto slove za jednog od najboljih timova u gostima ove sezone - 93:105.
Kada se jedan naspram drugog nađu prvi pikovi sa minulih draftova, motivacija poslovično raste. Nadigravali su se prvoizabrani iz 2021. godine i najpoželjniji sa drafta iz 2023, mlađi i viši, je ovoga puta poražen.
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Jednostavno, Vembanjama nije bio svom standardnom defanzivnom nivou. Košarkaši Detroita bili su uglavom za delić sekunde brži u prodorima, pa su francuskom reprezentativcu izmicale blokade. I ne samo to. Završio je i na Kaningemovom posteru. Vembi po meču prosečno beleži 4,1 blokadu po čemu mu nema ravnog, ali ovoga puta udario je samo jednu rampu.
San Antonio je tokom prvog poluvremena imao i značajnih +14 (40:26), ali je u drugom delu igre, Kejd preuzeo štafetu i nosio Pistonse do pobede sa ukupno 27 poena, šest asistecnija i pet skokova. Delio je 25-godišnji bek šuter i dvostruki Ol-star lopte bez gledanja i nervirao Vembanajamu čitave večeri surovom odbranom uz mnogo kontakta.
Francuz je naizgled imao moćne brojke sa 25 poena, 18 skokova i četiri asistencije, ali kada se baci pogled na procente šuta, jasno je koliko je podbacio. Bio je Vembanjama van ritma, pogodio samo jednu trojku iz osam pokušaja, a iz igre ubacio 11 od 23 šuta. Dobar deo poena, 22-godišnjak sakupio je igrajući se sa tablom. Karakteristično je igrao dupli-pas sa pleksiglasom, ali njegova visinska dominacija, ovoga puta nije bila presudna.
Pre kraj prvog poluvremena, Kejd ga je izbacio iz ravnoteže i psihološkog balansa krađom lopte, pa zakucavanjem na drugom kraju terena.
U poslednjoj deonici, Detroit se odlepio na dvocifrenu prednost, Harper i Vasel su pokušali da vrate San Antonio koji je na dva i po minuta pre kraja prišao na 95:90, ali je ogroman posao sa dve trojke odradio Denis Dženkis, strelac ukupno 25 poena protiv Sparsa.
Ludu završnicu meča dobili smo u Mineapolisu gde su Timbervulvsi ukrali viđenu pobedu Portlandu - 106:105. Trejlblejzersi su osam sekundi pre kraja imali vođstvo 105:104 i loptu, ali su je domaćini ukrali, pa došli do ključnih poena u kontri preko Džejdena Mekdenijelsa. Gostima je ostalo 2,6 sekundi za čudo, Lilard je dobio loptu, krenuo na polaganje, ali nije se desio Dejm Tajm. Spečio ga je Trej Lajls sjajnom blokadom sa težinom trijumfa.
Uskoro opširnije...
NBA - REZULTATI
Toronto - Njujork 102:111
Minesota - Portland 106:105
San Antonio - Detroit 93:105
LA Klipers - Juta 107:132
LA Lejkers - Šarlot