Pune tri nedelje, maltretirao je San Antonio koga je stigao. Kod kuće ili na strani, Sparsi su pobeđivali, ali seriji od 12 trijumfa noćas je došao kraj. U Teksas je došao Detroit, revolver izvadio Kejd Kanigem, a Pistonsi pokazali zašto slove za jednog od najboljih timova u gostima ove sezone - 93:105.

Kada se jedan naspram drugog nađu prvi pikovi sa minulih draftova, motivacija poslovično raste. Nadigravali su se prvoizabrani iz 2021. godine i najpoželjniji sa drafta iz 2023, mlađi i viši, je ovoga puta poražen.