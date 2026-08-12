Lovernj: Dule najvažnija osoba koju sam upoznao; imamo više para, ali nismo ni među 10 budžeta
Vreme čitanja: 3min | sre. 12.08.26. | 21:09
"Moj cilj je da završim karijeru ovde. Međutim, jedno je cilj, a realnost drugo. Želim da igram još najmanje dve ili tri godine"
Pomalo neočekivan potez napravio je Partizan Mozzart Bet kada je odlučio da u smiraj prošle sezone vrati Žofrija Lovernja.
Prvi strani kapiten u istoriji crno-belih se tako vratio u voljeni klub posle 12 godine i odmah je moglo da se vidi koliko mu znači što je ponovo u Partizanu.
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Nekadašnji NBA as, francuski reprezentativac i ponovni stanovnik Humske je u razgovoru za Skweek govorio o svom povratku među crno-bele, a naravno i o Dušku Vujoševiću.
"Izuzetno sam srećan što sam ponovo ovde, ali želim da pomognem timu da nešto ostvari. Nisam ovde samo da bi se reklo da sam ovde. Želim da igram dobro i pomognem ekipi i stvarno sam presrećan zbog toga. Kada sam se vratio, osećao sam se onako kako sam i zamišljao da ću se osećati. Bilo mi je veoma važno da ponovo igram ovde i z Partizanu završim karijeru", bile su uvodne reči Lovernja.
Prešlo se na njegov odnos sa legendarnim trenerom Duškom Vujoševićem.
"Od njega sam naučio o radnoj etici i tome kako da se ophodiš prema ljudima. To je bilo mnogo više od košarke, radilo se o životu. Stvarno sam mislio da ću provesti više vremena sa njim, kada se vratim u Srbiju, ali je život odlučio drugačije. On je najvažnija osoba koju sam upoznao, van svoje porodice".
Prisetio se Lovernj i načina na koji se oprostio od Vujoševića, kao i to da mu je rekao da se vraća.
"Bila je to moja poslednja poruka koju sam mu poslao. Samo je bilo pitanje trenutka kada će se sve ozvaničiti. Očekivao sam više od razgovora posle potpisa. Međutim, bio je veoma bolestan i bilo mu je teško, kao i njegovoj porodici. Sada treniram sa njegovim sinom i kao da je život napravio pun krug posle 15 godina. Otišao sam iz Partizana kada je on bio klinac, a sada kada sam se vratio, on me trenira tokom leta. Zaista neverovatno".
Otkrio je prvi strani kapiten u istoriji crno-belih o daljim ciljevima.
"Moj cilj je da završim karijeru ovde. Međutim, jedno je cilj, a realnost drugo. Želim da igram još najmanje dve ili tri godine. Ako iz bilo kog razloga to ne bude moguće, razmisliću o drugim opcijama".
Pričao je Lovernj i o potezima koje Partizan vuče na tržištu.
"Najviše mi se dopada što su sva pojačanja već igrala u Evropi. Znaju kako funkcioniše evropska košarka. Da li će ovaj tim biti bolji nego prošle godine? Teško je reći. Imamo dobru osnovu na koju možemo da gradimo. Mnogo volim svog italijanskog brata Alesdra Pajolu i argentinskog brata Luku Vildozu. Fali nam igrač na poziciji krila i krilnog centra, videćemo ko je dostupan na tržištu".
Osvrnuo se Francuz i na budžet.
"Svi govore da Partizan ima mnogo para. Da, definitivno imamo više nego prethodnih godina. Međutim, mislim da smo i dalje 13. ili 14. po budžetu, nismo ni među 10. Svi očekujemo mnogo samo zato što trošimo dosta novca i mislimo da moramo odmah da igramo sjajno, ali su stvari dosta drugačije", rekao je Lovernj.