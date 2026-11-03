Luka Dončić u MVP modu, najbolji u Lejkersima još od Kobija Brajanta
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 07:30
Peta uzastopna utakmica u kojoj je Slovenac postigao više od 35 poena
"Samo želim da idem kući", poručio je Luka Dončić nekom od saigrača čekajući kraj meča sa Majamijem. Na tih tri minuta do kraja pitanje pobednika uveliko je bilo rešeno. Los Anđeles Lejkersi vodili su pred svojim navijačima 134:114, a najveće zasluge imao je uprvao fantastični reprezentativac Slovenije.
Domaćini su na kraju slavili sa 138:117, a Dončić je upisao petu uzastopnu utakmicu u kojoj je postigao više od 35 poena. Nešto što nije pošlo za rukom nijednom igraču Lejkersa još od Kobija Brajanta. Meč je završio sa 42 poena, 13 asistencija i sedam skokova. Iz igre je šutirao 14/24 (8/9 za dva, 6/15 za tri), a već posle prve četvrtine moglo je da se nasluti šta sledi, pošto je uz svoje ime imao 16 poena, pet asistencija i četiri skoka.
Izabrane vesti
Igra Luka Dončić u MVP modu, najbolji je strelac NBA lige u dosadašnjem toku sezone (što je bio na kraju prošle) i na putu je da se okiti prestižnim individualnim prizanjem. Ali, dugačak je taj put. Ovo je bila tek osma utakmica Lejkersa, u kojoj su stigli do šeste pobede.
Pored Dončića, istakli su se Ostin Rivs sa 27 poena i Voker Kesler sa 15 poena i isto toliko skokova.
Goste je predvodio Janis Adetokunbo sa 30 poena, 12 skokova i sedam asistencija, što je bilo nedovoljno da Majami izbegne i peti poraz u sedam mečeva.
Dobro su se držali gosti u prvom poluvremenu, na veliki odmor su otišli sa dostižnih sedam poena zaosttka (72:79), ali je potom usledio potop.
Lejkersi će naredni meč igrati protiv Sakramenta u gostima, dok će Majami ostati u Los Anđelesu, za megdan sa Klipersima.
NBA LIGA - ponedeljak na utorak
Klivlend - Oklahoma 112:117
/Mičel 17 - Gildžes Aleksander 43/
Filadelfija - Čikago 126:107
/Meksi 26 - Vilson 24
Šarlot - Detroit 91:124
/Miler 17 - Kaningem 33/
Indijana - Atlanta 104:108
/Haf 22 - Aleksander Voker 34/
Njujork - Bruklin 103:90
/Šemet 22 - Rendl 21/
Orlando - Vašington 94:103
/Vagner 24 - Dejvis 27/
Dalas - Sakramento 100:115
/Klejton 20 - Akuf 25/
Memfis - Nju Orleans 134:135, posle produžetka
/Džerom 40 - Matković 25/
Minesota - Milvoki 112:100
/Bol 34 - Hrio 21/
Hjuston - Boston 109:93
/Šengun 26 - Tejtum 19/
San Antonio - Juta 119:97
/Harper 17 - Juta 22/
Denver - Portland 110:118
/Mari 35 - Avdija 28/
Golden Stejt - Finiks 116:113
/Kari 34 - Buker 26/
LA Lejkers - Majami 138:117
/Dončić 42 - Adetokumbo 30/
LA Klipers - Toronto 118:125
/Sanders 26 - Kvikli 27/