Luka Dončić u MVP modu, najbolji u Lejkersima još od Kobija Brajanta

"Samo želim da idem kući", poručio je Luka Dončić nekom od saigrača čekajući kraj meča sa Majamijem. Na tih tri minuta do kraja pitanje pobednika uveliko je bilo rešeno. Los Anđeles Lejkersi vodili su pred svojim navijačima 134:114, a najveće zasluge imao je uprvao fantastični reprezentativac Slovenije.

Domaćini su na kraju slavili sa 138:117, a Dončić je upisao petu uzastopnu utakmicu u kojoj je postigao više od 35 poena. Nešto što nije pošlo za rukom nijednom igraču Lejkersa još od Kobija Brajanta. Meč je završio sa 42 poena, 13 asistencija i sedam skokova. Iz igre je šutirao 14/24 (8/9 za dva, 6/15 za tri), a već posle prve četvrtine moglo je da se nasluti šta sledi, pošto je uz svoje ime imao 16 poena, pet asistencija i četiri skoka.