Avdija i družina na vreme zaključali Jokića; Bogdanović statirao
Vreme čitanja: 3min | uto. 03.11.26. | 06:57
Srpski reprezentativci ispod svog proseka
Muči se Denver kod kuće ove sezone. Od tri meča u Bol Areni, Nagetsi su dvaput poraženi, a i do te jedne pobede stigli su tek u produžetku, nakon što su nadoknadili 23 poena zaostatka u okršaju sa Nju Orleansom. Potom su izgubili od Golden Stejta, a u noći ponedeljak na utorak i od Portlanda - 110:118.
Deni Avdija (28 poena) i saigrači na vreme su "zaključali" Nikolu Jokića, koji je u poslednju četvrtinu ušao na korak do 201. tripl-dabla u karijeri, međutim, nije uspeo da upiše ni skok ni asistenciju. Učinak srpskog asa u ovom meču bio je ispod njegovog proseka - 26 poena (šut iz igre 10/22), devet skokova, osam asistencija. Najveće zasluge za to ima Portlandov centar Donovan Klingan, koji je uz 17 poena imao čak 18 skokova (po devet u odbrani i napadu) i četiri blokade.
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Goste je po broju poena predvodio Avdija (28), a istakao se i Demijan Lilard sa 20, uz po šest skokova i asistencija. Džru Holidej je imao 17 poena, 10 asistencija i osam skokova.
Jokić je još jednom ove sezone dirigentsku palicu Nagetsa prepustio Džamalu Mariju (35p, 6as, 5sk), ali je ponovo zakazala odbrana Nagetsa. Iako su 32 minuta bili u vođstvu, tokom prvog poluvremena i sa 14 poena razlike, a na početku treće deonice 70:58, domaćini nisu uspeli da osiguraju pobedu. Portland je serijom 9:2 u poslednjoj četvrtini pobegao na 97:91 i potom trojkama Holideja i Tumanija Kamare (9p, 3/7 za tri) minut pre kraja sprečio dramatičnu završnicu.
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"BEST IN THE WEST"
Najbolji na Zapadu! Sa sedam pobeda i jednim porazom Hjuston ima najbolji start još od sezone 2014/2015 i predvodnik je u svojoj konferenciji. Najnovija "recka" Raketa je Boston, koji je u Teksasu savladan sa 109:93. Nažalost, Bogdan Bogdanović je imao ulogu statiste (i) u ovom meču. Odigrao je samo pet minuta, tokom kojih je upisao jednu asistenciju i jedan promašen šut za tri poena.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Alperen Šengun sa 26 poena, 10 asistencija i sedam skokova. Na drugoj strani prednjačio je Džejson Tejtum sa skromnih 19 poena, devet asistencija i šest skokova.
Bio je ovo prvi poraz Seltiksa posle pet vezanih pobeda, ali od prvog napada u meču bili su u zaostatku za rivalom, koji su uspeli da stignu samo u finišu prve četvrtine (29:29). Iako je razlika tokom meča uglavnom bila jednocifrena, po ulasku u poslednju deonicu Hjustonovi igrači su dodali gas i "pregazili" rivala.
Naredni meč Bogdanović i ekipa igraju protiv Minesote, takođe pred svojim navijačima, dok će Boston biti domaćin Milvokiju.
NBA LIGA - ponedeljak na utorak
Klivlend - Oklahoma 112:117
/Mičel 17 - Gildžes Aleksander 43/
Filadelfija - Čikago 126:107
/Meksi 26 - Vilson 24
Šarlot - Detroit 91:124
/Miler 17 - Kaningem 33/
Indijana - Atlanta 104:108
/Haf 22 - Aleksander Voker 34/
Njujork - Bruklin 103:90
/Šemet 22 - Rendl 21/
Orlando - Vašington 94:103
/Vagner 24 - Dejvis 27/
Dalas - Sakramento 100:115
/Klejton 20 - Akuf 25/
Memfis - Nju Orleans 134:135, posle produžetka
/Džerom 40 - Matković 25/
Minesota - Milvoki 112:100
/Bol 34 - Hrio 21/
Hjuston - Boston 109:93
/Šengun 26 - Tejtum 19/
San Antonio - Juta 119:97
/Harper 17 - Juta 22/
Denver - Portland 110:118
/Mari 35 - Avdija 28/
Golden Stejt - Finiks 116:113
/Kari 34 - Buker 26/
LA Lejkers - Majami 138:117
/Dončić 42 - Adetokumbo 30/
LA Klipers - Toronto 118:125
/Sanders 26 - Kvikli 27/