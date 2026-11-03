Avdija i družina na vreme zaključali Jokića; Bogdanović statirao

Goste je po broju poena predvodio Avdija (28), a istakao se i Demijan Lilard sa 20, uz po šest skokova i asistencija. Džru Holidej je imao 17 poena, 10 asistencija i osam skokova.

Jokić je još jednom ove sezone dirigentsku palicu Nagetsa prepustio Džamalu Mariju (35p, 6as, 5sk), ali je ponovo zakazala odbrana Nagetsa. Iako su 32 minuta bili u vođstvu, tokom prvog poluvremena i sa 14 poena razlike, a na početku treće deonice 70:58, domaćini nisu uspeli da osiguraju pobedu. Portland je serijom 9:2 u poslednjoj četvrtini pobegao na 97:91 i potom trojkama Holideja i Tumanija Kamare (9p, 3/7 za tri) minut pre kraja sprečio dramatičnu završnicu.

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"BEST IN THE WEST"

Najbolji na Zapadu! Sa sedam pobeda i jednim porazom Hjuston ima najbolji start još od sezone 2014/2015 i predvodnik je u svojoj konferenciji. Najnovija "recka" Raketa je Boston, koji je u Teksasu savladan sa 109:93. Nažalost, Bogdan Bogdanović je imao ulogu statiste (i) u ovom meču. Odigrao je samo pet minuta, tokom kojih je upisao jednu asistenciju i jedan promašen šut za tri poena.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Alperen Šengun sa 26 poena, 10 asistencija i sedam skokova. Na drugoj strani prednjačio je Džejson Tejtum sa skromnih 19 poena, devet asistencija i šest skokova.

Bio je ovo prvi poraz Seltiksa posle pet vezanih pobeda, ali od prvog napada u meču bili su u zaostatku za rivalom, koji su uspeli da stignu samo u finišu prve četvrtine (29:29). Iako je razlika tokom meča uglavnom bila jednocifrena, po ulasku u poslednju deonicu Hjustonovi igrači su dodali gas i "pregazili" rivala.

Naredni meč Bogdanović i ekipa igraju protiv Minesote, takođe pred svojim navijačima, dok će Boston biti domaćin Milvokiju.

NBA LIGA - ponedeljak na utorak

Klivlend - Oklahoma 112:117

/Mičel 17 - Gildžes Aleksander 43/

Filadelfija - Čikago 126:107

/Meksi 26 - Vilson 24

Šarlot - Detroit 91:124

/Miler 17 - Kaningem 33/

Indijana - Atlanta 104:108

/Haf 22 - Aleksander Voker 34/

Njujork - Bruklin 103:90

/Šemet 22 - Rendl 21/

Orlando - Vašington 94:103

/Vagner 24 - Dejvis 27/

Dalas - Sakramento 100:115

/Klejton 20 - Akuf 25/

Memfis - Nju Orleans 134:135, posle produžetka

/Džerom 40 - Matković 25/

Minesota - Milvoki 112:100

/Bol 34 - Hrio 21/

Hjuston - Boston 109:93

/Šengun 26 - Tejtum 19/

San Antonio - Juta 119:97

/Harper 17 - Juta 22/

Denver - Portland 110:118

/Mari 35 - Avdija 28/

Golden Stejt - Finiks 116:113

/Kari 34 - Buker 26/

LA Lejkers - Majami 138:117

/Dončić 42 - Adetokumbo 30/

LA Klipers - Toronto 118:125

/Sanders 26 - Kvikli 27/