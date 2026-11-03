Kakva Fila, strašna Fila: Lebron i Meksi razbili Bulse

Sevetisiksersi su na skoru 7-1, a u poslednji u nizu stradao je Čikago koji je iz grada bratske ljubavi ispraćen sa 126:107. Od početka je bilo jasno ko se pita za sve na ovoj utakmici, a činjenica da je Fila u tri od četiri četvrtine dala preko 30 poena dovoljno govori.

Kada je Lebron Džejms prešao u Majami 2010. godine Hit se mučio na početku. Isto je bilo kada se vratio u Klivlend Kavalirse četiri sezone kasnije, pa i Los Anđeles Lejkersi nisu dobro krenuli sa Kraljem , ali sa Filadelfijom to nije slučaj.

Zaista, ofanzivno ovaj tim Nika Nursa blista. Sigurno da ima i do loše odbrane Bulsa, ali kada u timu imate Tajrisa Meksija, Lebrona Džejmsa, Džejlena Brauna i Džoela Embida, normalno je da postoji skepsa. E pa, ne treba više da je bude. Sve radi kao sat, svako je zadovoljan svojom ulogom i nema drame u Pensilvaniji. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Fila je letela na terenu i samo u prvoj četvrtini imala sedam zakucavanja u kontrama. Nastavila je da trči kada god je mogla i to joj se prilično isplatilo. Stidljivo je Čikago pretio da se vrati, ali mu je sve nade ugasio Meksi. On je utakmicu završio sa 26 poena i 11 asistencija. Lebron je imao 15 poena, sedam skokova i devet asistecnija, Braun 25 poena i 11 skokova, Embid 15 poena, dok je Vi Džej Edžkomb dao 21 poen.

Od igranja sa Kraljem upravo momak sa Bahama najviše profitira. Em mu je možda najbolji igrač svih vremena mentor i drugar, em na terenu želi što više da mu olakša. Čini se da posebno uživa Embid, koji je smršao i sada je na kilaži na kojoj je bio u ruki sezoni, a što se same igre tiče ne mora više da vuče po 35 minuta, već za 24 odradi šta treba i može kući. Kod Bulsa se istakao ruki Kejleb Vilson sa 24 poena i sedam skokova, Norman Pauel je dao 18 poena, a po 13 su ubacili Džoš Gidi (10 asistencija) i Džejlen Smit.