Kakva Fila, strašna Fila: Lebron i Meksi razbili Bulse
Vreme čitanja: 3min | uto. 03.11.26. | 04:19
Brutalan start sezone za Seventisikserse
Kada je Lebron Džejms prešao u Majami 2010. godine Hit se mučio na početku. Isto je bilo kada se vratio u Klivlend Kavalirse četiri sezone kasnije, pa i Los Anđeles Lejkersi nisu dobro krenuli sa Kraljem, ali sa Filadelfijom to nije slučaj.
Sevetisiksersi su na skoru 7-1, a u poslednji u nizu stradao je Čikago koji je iz grada bratske ljubavi ispraćen sa 126:107. Od početka je bilo jasno ko se pita za sve na ovoj utakmici, a činjenica da je Fila u tri od četiri četvrtine dala preko 30 poena dovoljno govori.
Izabrane vesti
Zaista, ofanzivno ovaj tim Nika Nursa blista. Sigurno da ima i do loše odbrane Bulsa, ali kada u timu imate Tajrisa Meksija, Lebrona Džejmsa, Džejlena Brauna i Džoela Embida, normalno je da postoji skepsa. E pa, ne treba više da je bude. Sve radi kao sat, svako je zadovoljan svojom ulogom i nema drame u Pensilvaniji.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Fila je letela na terenu i samo u prvoj četvrtini imala sedam zakucavanja u kontrama. Nastavila je da trči kada god je mogla i to joj se prilično isplatilo. Stidljivo je Čikago pretio da se vrati, ali mu je sve nade ugasio Meksi.
On je utakmicu završio sa 26 poena i 11 asistencija. Lebron je imao 15 poena, sedam skokova i devet asistecnija, Braun 25 poena i 11 skokova, Embid 15 poena, dok je Vi Džej Edžkomb dao 21 poen.
Od igranja sa Kraljem upravo momak sa Bahama najviše profitira. Em mu je možda najbolji igrač svih vremena mentor i drugar, em na terenu želi što više da mu olakša. Čini se da posebno uživa Embid, koji je smršao i sada je na kilaži na kojoj je bio u ruki sezoni, a što se same igre tiče ne mora više da vuče po 35 minuta, već za 24 odradi šta treba i može kući.
Kod Bulsa se istakao ruki Kejleb Vilson sa 24 poena i sedam skokova, Norman Pauel je dao 18 poena, a po 13 su ubacili Džoš Gidi (10 asistencija) i Džejlen Smit.
Mnogo veća drama viđena je u Indijanapolisu gde je Atlanta posle napete završnice uspela da nadigra Pejserse 108:104. Hoksi su imali kontrolu, ali su onda sami sebi zakomplikovali život i dozvolili domaćinu da priđe na posed zaostatka.
Meč je prelomio ko drugi neko Si Džej Mekalum sa linije penala, a u poslednjem napadu Onjeka Okonvgu je dao težak ulaz od tablu za +4. Indijanu je skupao koštao izostanak tajm-auta, pa je praktično bilo nemoguće da se vrati u utakmicu, uprkos promašenoj trojici Kventona Džeksona na 43 sekunde do kraja posle koje je i usledila sekvenca Okongvua.
Atlantu je do pobede nosio Nikil Aleksander Voker sa 34 poena, Lu Dort je imao 14, kao i Kori Kispert, dok su po 13 dali Mekalum i Okongvu.
Pejsersi su zbog povreda na ovom meču imali samo šest igrača. Svi su bili dvocifreni, a najviše se istakao Džej Haf sa 22 poena. Džekson je imao 20, Brejden Smit 19, Kobi Braun 17, Džeres Voker 15, a Džejlen Sloson 12 poena.
NBA LIGA - ponedeljak na utorak
Klivlend - Oklahoma 112:117
/Mičel 17 - Gildžes Aleksander 43/
Filadelfija - Čikago 126:107
/Meksi 26 - Vilson 24
Šarlot - Detroit 91:124
/Miler 17 - Kaningem 33/
Indijana - Atlanta 104:108
/Haf 22 - Aleksander Voker 34/
Njujork - Bruklin 103:90
/Šemet 22 - Rendl 21/
Orlando - Vašington 94:103
/Vagner 24 - Dejvis 27/
Dalas - Sakramento u toku
Memfis - Nju Orleans u toku
Minesota - Milvoki u toku
Hjuston - Boston u toku
San Antonio - Juta u toku
Denver - Portland u toku
Golden Stejt - Finiks u toku
LA Lejkers - Majami u toku
LA Klipers - Toronto u toku