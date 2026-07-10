Makabi bira - Lundberg ili Vildoza

Ono što jeste glavni cilj Makabija to je zadržati Ifea Lundberga. Danac se u potpunosti preporodio u Tel Avivu, ali traži novac koji nije realan da dobije. Situacija sa njim se komplikuje i deluje da u Makabiju polako gube strpljenje, pa su se okrenuli drugim opcijama. Očigledno da je višestrukom prvaku Evrope odlično "leglo" to što ga je Virtus precrtao, pa tako tim iz Tel Aviva može da krene po Argentinca.

Prema navodima pomenutog izvora nekadašnji organizator igre Crvene zvezde kotira se najviše moguće na listi želja Makabija, ali je najpre potrebno rešiti situaciju s Ifeom Lundbergom.

Argentinac je ove sezone igrao dosta promenljivo, imao uspona i padova, ali i nekih povreda koje su ga odvojila od parketa. Kada se sve sabere, Vildoza je u elitnom takmičenju u proseku beležio učinak od 7,6 poena, i 4,4 asistencija. Makabi trenutno na poziciji jedinice ima Džimija Klarka, koji je eksplodirao prošle sezone. Kao što je već rečeno, čeka se ozvaničenje Jama Madara, koji će zameniti Tamira Blata, a ostaje još da se vidi da li će triling organizatora igre kompletirati Lundberg ili Vildoza.