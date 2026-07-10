Trinkijerijeva bomba Džedi Osman u paketu od 11.000.000 evra

Pomenuti izvor javlja da je solunski tim spreman da plati otkup turskog reprezentativca i to u visini od 2.000.000 evra, dok bi njegova plata za tri godine trebalo da iznosi cifru od 9.000.000 evra.

Pritisak crno-belih traje već neko vreme. PAOK je navodno počeo s cifrom za otkup od 1.000.000 evra za turskog šutera. Potom je ovaj iznos povećan za 500.000, pa na ukupnuh 1.750.000, da bi na kraju solunski tim zaokružio na neverovatnih 2.000.000, a razlog je taj što su prva tri iznosa odbijena.

SDNA ističe da je ova suma i te kako primamljiva i da je onda morala da se sasluša volja igrača. Osman je prema navodima pomenutog medija insistirao na odlasku, jer bi kod Andree Trinkijerija imao vodeću ulogu u timu.

Grčka Gazzeta ističe da je cela organizacija prihvatila stav Osmana da želi da ode u Solun, a da je i Željko Obradović bio taj koji akođe nije imao ništa protiv volje turskog reprezentativca da se preseli u redove PAOK-a. Eurohoops je iz svojih izvora saznao da je Panatinaikos pristao na novac koji je PAOK spreman da plati i da se očekuje da se posao uskoro realizuje. Ono što je još saznanje Eurhoopsa jeste da je PAOK ponudio i 1.500.000 za Vasilisa Tiliopulosa, iako njegov ugovor ne sadrži otkupnu klauzulu.

PAOK jeste uložio novac, ali deluje da u ovom momentu ima slabiju ekipu od Olimpijakosa i Panatianikosa, što se podrazumeva, ali i od Arisa. Eventualni dolazak turskog reprezentativca u redove solunskog tima bi apsolutno promenio odnos snaga i načinio od PAOK-a tim koji bi bio spreman da se "pobije" sa svima. Crno-beli su u dosadašnjem prelaznom roku doveli nekadašnje evroligaške igrače Naza Mitru Longa, Nika Kalatesa i Markusa Fostera. Zatim, nekadašnju veliku želju Makabija Rejkona Greja, potom Kajla Aleksandera i prvog strelca francuskog šampionata iz prošle sezone Trevora Hadžinsa.

PAOK će ove sezone biti deo Evrokupa, ali u Solunu ne kriju da imaju nameru u što skorijem periodu da zaigraju u Evroligi.