Ronaldo: Kada odlučite da završite karijeru, osećate se kao da vam je neko umro

U podkastu “Razgovor sa legendama fudbala” Ronaldo je pričao o danima kada je odlučio da završi karijeru 2011. godine.

“Kada odlučite da prestanete da igrate, osećate se kao da vam je neko blizak umro. Ja sam pao u duboku depresiju, nabacio sam dosta kilograma. Bilo mi je jako teško da napustim fudbal. Sama zamisao da više neću igrati je bila zastrašujuća”, pričao je Ronaldo.

Naravno, prođe to posle nekog vremena...

“U nekom trenutku shvatite da postoje i druge stvari kojima možete da se bavite u životu i tako ponovo pronađete sebe. Ali, ideja da neću više igrati fudbal je ostla da me prati još dugo”, ispričao je Ronaldo.

“Zuba” je osvojio dve svetske titule sa reprezentacijom Brazila, a igrao je tokom klupske karijere za PSV Ajndhoven, Barselonu, Real Madrid, Inter, Milan...