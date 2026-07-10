Rajt i definitivno u Milanu, uz obeštećenje od 900.000 evra

Naime, kako javlja Eurohoops Rajt će biti igrač milanske Olimpije nakon što će se njegov ugovor otkupiti od dvostrukog prvaka Evrope, bez da on debituje u bordo-plavom dresu. Cifra koja će leći na račun Barselone iznosi 900.000 evra, ali to je samo mala uteha ako se uzme u obzir da Barselona nije još nikog promovisala od igrača koji su predviđeni da igraju za nju naredne takmičarske godine.

Kako se navodi, Rajt je odlučio da ipak ne dođe u Blaugranu zbog neizvesnosti koje vladaju unutar kluba. Još uvek nije poznato ko će sedeti na klupi Katalonaca, kao ni to kakav će biti budžet, a samim tim i igrački kadar, pa je tako ova odluka navela Rajta da dobro porazmisli, a potom i da aktivira izlaznu klauzulu. Najava ovakvog ishoda mogla je da se nasluti nakon što je snažni centar u jednom od intervjua po rastanku sa Žalgirisom izjavio da je možda požurio s odlukom da napusti Kaunas i da se možda kaje.

Svakako da će iz ovakvog razvoja stvari najviše profitirati Olimpija. Manekeni će dobiti neverovatno igrača pod košem, čoveka koji je prošle sezone prosečno beležio 13,2 poena i 6,5 skokova u Evroligi, dok će Barselona morati sada da se baci u neočekivanu potragu za još jednim igračem koji bi mogao da dođe u Balugranu.