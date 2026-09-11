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Dve padnu, a tiket prođe uz Mozzart Relax
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Vreme čitanja: 3min | pet. 11.09.26. | 21:40
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Koliko puta vam se dešavalo da odigrate 2+ prvo, gol padne u 3. minutu i tako ostane do kraja poluvremena? Mozzart Relax i takve tikete pravi dobitnim! Darmštat je dao gol u 3. minutu. Poluvreme je završeno rezultatom 1:0. Bilefild je izjednačio u 60. minutu. Mozzart Relax je zaokružio 2+ pp.
FC Kopenhagen je dao gol Horsensu u 7. minutu. Poluvreme je završeno rezultatom 1:0. Domaćin je u 49. minutu poveo sa 2:0. Mozzart Relax je zaokružio 2+ pp. Prosto je: u Mozzart kladionicama – svi pobeđuju. Važno je s kim igraš!
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