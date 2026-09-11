Željkov PAO lagano na +22: Navijači AEK-a proglasili vlasnika neprijateljem zbog Olimpijakosa

Na tapetu organizovanih pristalica AEK-a našao se vlasnik kluba Makis Angelopulos. Navijači su prethodno razvili dva transparenta sa vrlo oštrim porukama upravi. Na jednom je pisalo: "Makise, postao si naš neprijatelj", dok je drugi poručivao da je klub "pretvoren u firmu i dom neprijatelja", uz optužbu za izdaju. Potom su napustili dvoranu u znak protesta. U takvom ambijentu svoj nezvanični povratnički debi za AEK imao je i Janulis Larencakis, koji je postigao dva poena. Njegov odnos sa delom navijača dodatno je opterećen incidentom iz perioda kada je igrao za Olimpijakos, pošto je tokom jedne utakmice u Sunel Areni prema pristalicama AEK-a pokazao grb Olimpijakosa.

Posle povratka u klub priznao je da je to bio pogrešan potez. Larencakis je posle utakmice rekao da razume reakciju navijača i da mu je žao zbog tadašnjeg gesta, objašnjavajući da ga je napravio u emociji utakmice. Podsetio je da je u prvom mandatu imao veoma lepe godine u Aeku i izrazio nadu da će mu pristalice oprostiti kako bi klub i ekipa mogli da krenu dalje zajedno.

Dok su tenzije rasle sa tribina, na terenu nije bilo mnogo dileme. Panatinaikos Željka Obradovića, iako bez Kostasa Slukasa, Kendrika Nana, Najdžela Hejsa Dejvisa, Nikosa Rogavopulosa, Mustafe Fala i Janisa Kuzeloglua, već je tokom prvog poluvremena uspostavio punu kontrolu i bez većih problema čuvao vođstvo. AEK je takođe igrao značajno oslabljen, bez Dimitrisa Flionisa, Grega Brauna, Derika Vilijamsa i Kišona Fizela, dok je Frenk Bartli tokom utakmice osetio problem sa nogom.

AEK je u prvih nekoliko minuta uspevao da parira i u jednom trenutku povede 10:8, ali je Panatinaikos završnicu prve četvrtine odigrao znatno agresivnije. Silven Fransisko je koristio prostor u tranziciji, odbrana Zelenih podigla je intenzitet, pa je prvi period završen rezultatom 22:17. Već do poluvremena razlika je porasla na 42:29. Obradovićev tim je posebno dobro izgledao defanzivno. Isak Bonga, Matijas Lesor i Huančo Ernangomez rano su zatvarali prostor oko obruča, dok su nova lica dobijala dosta minuta i priliku za različite kombinacije. Branku Badio pogodio je spolja i donosio energiju na obe strane terena, a Geršon Jabusele takođe je ostavio dobar prvi utisak.

Posle odmora odnos snaga nije se promenio. Fransisko je nastavio tamo gde je stao u prvom delu, Bonga je pogodio trojku za 49:33, a Panatinaikos je razliku uglavnom držao oko 15 poena. Posebnu pažnju privukao je 16-godišnji Jason Varvaritis, kojeg je Obradović poslao na parket sredinom treće četvrtine. Mladi košarkaš ubrzo je pogodio trojku za 59:43, posle čega je dobio aplauz i sa klupe AEK-a.

U poslednjih deset minuta prednost je išla i preko 20 poena. Džerijan Grent je realizovao napad za 66:43, AEK je potom serijom 7:0 pokušao makar da ublaži poraz, ali je Panatinaikos bez ozbiljnijih problema priveo utakmicu kraju.

Fransisko je predvodio Panatinaikos sa 14 poena, Lefteris Mancukas dodao je 11, a Grent deset. Badio je završio sa devet, Jabusele sa osam, dok su kod AEK-a najefikasniji bili Lukas Lekavičijus i Jorgos Calburis sa po 11 poena.

Na parketu je Željko Obradović dobio sve što je verovatno i želeo, od minuta za veliki broj igrača, prostor za eksperimentisanje i nekoliko pozitivnih prvih utisaka. Dragan Šakota je, međutim, sa Rodosa poneo utiske koji prevazilaze sve ono što se dešavalo u igri. Rezultat je bio najmanji problem... Odnos navijača prema odluci kluba o Olimpijakosu, uz Larencakisov pokušaj da popravi sopstveni odnos sa ljudima na tribina, obeležili su veče jednako koliko i to što je poraz bio ubedljiv...