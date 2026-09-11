Vezenkov pokvario Zvezdinu šutersku rapsodiju: Oli slavio u drami na Kipru

Kod Crvene zvezde su se istakli Čima Moneke i Džordan Nvora sa po 17 poena, 15 je dao Džonatan Motli , a 12 je delo Krisa Džonsa koji je imao i šest asistencija.

Zvezda je na Kipar doputovala bez Dejana Davidovca i Nikole Đurišića koji su ostali u Beogradu kako bi radili na oporavku od povreda, dok je trener Navaro mogao da računa na Čimu Monekea i Stefana Miljenovića. Plejmejkera je ipak rešio da poštedi protiv Olimpijakosa, a u sastavu nije bio ni talentovani Andrej Bjelić.

Što se tiče Olimpijakosa, najveća promena u rosteru bio je povratak fenomenalnog Vezenkova. Za razliku od turnira na Kritu, sa pirejskim crveno-belima bio je i Kostas Papanikolau, ali ga Jorgos Barcokas nije "skidao" za ovaj meč, dok se od ranije znalo da neće moći da se osloni na Tajrika Džonsa neko vreme.

Glavna razlika u odnosu na prvu utakmicu bratskih klubova je ta što se večeras igralo u ritmu Crvene zvezde. Olimpijakos je dokazao klasu pre pet dana i pokazao Beograđanima na čemu treba da rade i kako treba da igraju. Navaro je dobro prostudirao prethodni meč i naterao je svoje igrače da trče još više. Košarkaški postulati Španca jesu trčanje i brzo donošenje odluka (kao i podela minuta koji smo videli i večeras), a protiv Olija je to moralo još brže. I bilo je, s toga i ovako visoki rezultat. Jasno je da odbrane nisu blistale, ali prosto nekada je napad toliko bolji da tu ne možete ništa.

Olimpijakos je dominirao u reketu tokom cele utakmice (o čemu svedoči i veliki broj slobodnih bacanja - 18/28), a Zvezdu je izvanredno služio šut za tri poena. Čini se da će crveno-beli imati dosta problema sa protivničkim centrima i to je nešto na šta treba da se obrati pažnja. Minuti sa Boldvinom na petici opet nisu bili preterano produktivni. Ideja je bila da Amerikanac izvlači Nikolu Milutinova iz reketa, ali još mora da se radi na realizaciji, posebno što se visoki igrač još navikava na evropski stil.

Treba i da se navikne na samo igranje petice, jer to u NBA maltene nikada nije radio. Zato mu teško padaju i defanzivni zadaci, no, ima vremena i košarkaškog talenta da sve savlada.

Ekipe su se smenjivale u vođstvu na startu, Zvezda je imala +9 u drugoj četvrtini i kontrolisala je rezultat. Posebno je tome doprineo Moneke sa čak četiri trojke. Jasno je kao dan da će imati slobodu da proba kad god je sam i (barem danas) nije oklevao i dizao se na šut kada god bi mu rival ostavio prostora za to. Olimpijakos se brzo vratio u igru, pa je na kraju efikasnog poluvremena čak i vodio sa pola koša prednosti. Isto se nastavilo i u trećoj četvrtini. Zvezda je pogađala trojke i tako držala prednost, dok se Oli snalazio. Nije dao beogradskom timu da se odlepi i to je za njega bilo najvažnije.

Energija koju su doneli David Kremer i Vojin Medarević bili su od velikog značaja da Zvezda ne ispusti vođstvo i dočeka poslednjih pet minuta sa tri razlike. A onda, kada se utakmica malo usporila iskustvo Olimpijakosa je izašlo na videlo. Atmosferu u veoma punoj dvorani u Nikoziji podgrejao je i Barcokas koji je dobio tehničku, nakon čega je njegov tim nadoknadio prednost rivala, a onda i poveo trojkom Vezenkova. Nik Vajler Beb je predugo čekao Motlija da se postavio na niskom postu i bacio mu je loš pas. Amerikanac nije uspeo da uhvati loptu, pa je Bugarin u tranziciji to surovo kaznio.

Navaro je tražio tajm-aut posle koga je Džons probio Vezenkova i našao Boldvina u uglu, a ovaj je promašio trojku. Posle ofanzivnog skoka neuspešan je bio i Nvora. Potom je Džons pokušao nakon prodora i pogodio prvi obruč. Lopta se odbila u aut za Zvezdu na 0,9 sekundi. Boldvin je probao još jednom za tri, međutim opet je promašio.

Pripremni turnir u Nikoziji

OLIMPIJAKOS - CRVENA ZVEZDA 89:87

/25:29, 31:26, 15:21, 18:11/

Sudije: Saša Pukl, Zamojski Kuba, Gordon Noam

Olimpijakos: Vord 8, Montero 8, Plotas -, Miler Mekintajer 11, Vezenkov 14, Necipoglu -, Endijaje -, Karajanidis, Milutinov 3, Džozef 10, Hol 7, Furnije 16.

Crvena zvezda: Motli 15, Džons 12, Vajler Beb 2, Batler 4, Karter 3, Dobrić 3, Boldvin 2, Medarević -, Nvora 17, Odželej 4, Kremer 8, Moneke 17.