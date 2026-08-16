Novak o misterioznoj bolesti: Muči me godinama

Tirante, 14 godina mlađi od Novaka, ostvario je jednu od najvećih pobeda u karijeri, ali od početka je bilo očigledno da se Đoković ne oseća dobro. Visoka temperatura i ogromna vlažnost vazduha uticali su na Đokovića koji je nekoliko puta morao i da klekne na teren, imao je i nagon za povraćanjem.

18.30: (1,70) Ože Alijasim (2,15) Cicipas

Po završetku meča sa Argentincem, Đoković je čestitao protivniku na pobedi i potom rekao da je reč o zdravstvenom problemu koji ima nekoliko godina unazad.

"Iskreno, prvo želim da čestitam protivniku. Ovo za mene uopšte nije bio prijatan meč. Tako sam se osećao. Nije mi prvi put, pretpostavljam da neće biti ni poslednji, ali šta je tu je. Jednostavno je u pitanju zdravstveni problem koji imam već poslednjih nekoliko godina. Imam dosta problema, naročito kada su velika vlažnost vazduha i vrućina. Bio sam svestan da će biti tako, ali tu su i druge stvari, nervoza i sve što ide uz meč. Sve to dodatno pogorša situaciju i upravo se to dogodilo", kaže Đoković.