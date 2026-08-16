Novak o misterioznoj bolesti: Muči me godinama
Vreme čitanja: 3min | ned. 16.08.26. | 14:29
Srpski teniser zabrinuo navijače posle poraza na startu Mastersa u Sinsinatiju
Nimalo dobro nije izgledao Novak Đoković na terenu u Sinsinatiju u subotu uveče. Trostruki šampion poražen je od Argentinca Tijaga Agustina Tirantea sa 2:6, 6:4, 6:4, i delovalo je da bi mogao da se preda već tokom drugog seta.
Izdržao je do kraja, dobio je medicinsku pomoć na terenu i nekako završio meč, ali sve to ne daje previše optimističnu sliku pred nastup na poslednjem grend slemu sezone u Njujorku.
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Tirante, 14 godina mlađi od Novaka, ostvario je jednu od najvećih pobeda u karijeri, ali od početka je bilo očigledno da se Đoković ne oseća dobro. Visoka temperatura i ogromna vlažnost vazduha uticali su na Đokovića koji je nekoliko puta morao i da klekne na teren, imao je i nagon za povraćanjem.
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Po završetku meča sa Argentincem, Đoković je čestitao protivniku na pobedi i potom rekao da je reč o zdravstvenom problemu koji ima nekoliko godina unazad.
"Iskreno, prvo želim da čestitam protivniku. Ovo za mene uopšte nije bio prijatan meč. Tako sam se osećao. Nije mi prvi put, pretpostavljam da neće biti ni poslednji, ali šta je tu je. Jednostavno je u pitanju zdravstveni problem koji imam već poslednjih nekoliko godina. Imam dosta problema, naročito kada su velika vlažnost vazduha i vrućina. Bio sam svestan da će biti tako, ali tu su i druge stvari, nervoza i sve što ide uz meč. Sve to dodatno pogorša situaciju i upravo se to dogodilo", kaže Đoković.
U Sinsinati se vratio posle tri godine, želeo je da se tu oproba pre nego što se uputi u Njujork na US Open, ali sve se završilo veoma loše po njega. Neizvesno je i da li će ikad više igrati na ovom turniru.
"Svakako se nadam da hoću, ali nažalost, u ovom trenutku deluje da su veće šanse da neću. Ipak, videćemo šta će budućnost doneti", dodao je Novak.
Sa turnira je eliminisan i Miomir Kecmanović, od njega je bio bolji Italijan Flavio Koboli, 6:1, 4:6, 6:3, pa je tako Srbija ostala bez predstavnika u nastavku takmičenja.
Tomi Pol je pobedio Huberta Hurkača sa 6:4, 6:7 (3), 6:3 i igraće protiv Danijela Valjeha koji je savladao Valentina Vašeroa, 6:3, 6:3.
Slavio je i Jakub Menšik i to posle skoro tri sata igre protiv Italijana Matije Belućija, 7:5, 2:6, 7:6 (5), Čeh će u šesnaestini finala igrati sa Rinkijem Hiđikatom koji je savladao Lućana Darderija, 6:4, 6:2.
Prvi nosilac, Nemac Aleksander Zverev morao je da igra tri seta sa Britancem Kameronom Norijem, ali je na kraju pobedio sa 3:6, 6:3, 6:3. Teniser iz Hamburga će u narednom kolu igrati protiv Francuza Terensa Atmana.
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ATP MONTREAL, 2. KOLO
Lehečka - Beretini 6:4, 6:7 (3), 6:3
Hodar - Šapovalov 7:5, 4:6, 7:5
Fis - Hanfman 7:6 (5), 6:1
Feri Dakvort 6:4, 2.6, 7:6 (4)
Atman - Ečeveri 6:3, 7:6 (4)
De Minor - Alis 1:6, 6:3, 7:6 (4)
Tabilo - Štruf 6:3, 6:4
Landaluse - Arnaldi 6:4, 4:6, 6:4
Bloks - Navone 6:3, 6:4