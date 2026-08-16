Terzić: Treća sreća sa Rijerom, zimus isto bio glavni kandidat; vreme da prevaziđemo ego i ksenofobiju

Četvrtak, 19.00: (1,75) Crvena zvezda (3,60) Viktorija Plzenj (4,90)

Rijeru je pred punom konferencijskom salom predstavio generalni direktor branioca titule, Zvezdan Terzić.

"Iza nas je težak period, nismo uspeli u našem cilju, a to je Liga šampiona. Naše je da izvučemo pouke i izađemo još jači. Veliki klub se ne ogleda samo po trofejima, već kako i reaguje na krizne situacije. I prošle godine Albert Rijera je bio naš glavni kandidat, nisu se poklopile kockice i evo, treća sreća", rekao je Terzić s osmehom na početku izlaganja pred novinarima, pa je nastavio:

"Bio je veliki igrač, na visokom nivou, zna šta znači biti u velikom klubu kao što je Crvena zvezda. Dovodimo ga, ne zato što je veliki igrač, već zbog njegovog trenerskog rada. Nisu slučajno Španci prvaci u svim starosnim kategorijama, rade drugačije od svih ostalih na svetu".

Generalni direktor Crvene zvezde smatra da je vreme da se vremena u srpskom fudbalskom okruženju promene i da se na dovođenje stranog trenera ne gleda u čudu...

"Treba da prevaziđemo naš ego i ksenofobiju i dovedemo one koji to najbolje rade u Evropi. Dobro je što je već radio u našem regionu, zna običaje i navike. Prepoznat je kao trener koji želi da dominira, kontroliše utakmicu, brz, moderan ofanzivan fudbal. Prepoznali smo sve ono što nismo imali u proteklom periodu. Očekivanja su nam velika, verujemo u Rijeru, u ovaj tim, imamo velika očekivanja".