Marinković: Isključio sam se iz košarke, prošla sezona nikada ne može da se ponovi

Prethodna sezona bila je teška kako za tim zbog odlaska Željka Obradovića , tako i za njega lično. Međutim, period van terena iskoristio je da se u potpunosti distancira od pritiska i košarkaških zbivanja. "Prošla sezona je bila baš teška, meni možda i najteža u karijeri zbog povreda i svega što se dešavalo. Sada je to iza mene. Tokom ovih devet meseci baš sam gledao da budem skroz van košarke i verujte mi da mi je to mnogo prijalo. Gledao sam Partizan, ali uopšte nisam pratio košarku generalno. Bavio sam se drugim stvarima i 'očistio' glavu. Sigurno će ponovo doći period sa previše informacija i utakmica, ali trenutno mi je glava super."

Marinković ne krije da je pred ulazak u igru imao neobičan osećaj, nastao usled dugačke pauze i odsustva iz takmičarskog ritma. "Iskreno, nisam uopšte imao osećaj kada treba da igram dok nisam počeo. Nekako sam izgubio taj osećaj za sve. Ali sad je sve u redu. Dugo sam bio aut, devet meseci, i stvarno mi je drago što sam se vratio. Dobro se osećam i noga je dobro," poručio je kapiten crno-belih uz prepoznatljiv osmeh.

Ruptura Ahilove tetive važi za jednu od najtežih povreda u profesionalnom sportu, ali je Marinković mentalno brzo prevazišao početni šok.

"Bilo mi je teško samo tog dana kada sam se povredio. Već sutradan sam prihvatio situaciju takvu kakva jeste. Gledao sam da se operišem na najboljem mestu i da proces rehabilitacije odradim maksimalno posvećeno. Svaki dan mi je bio ispunjen i vezan za nogu. Mislio sam da će mi odsustvo teže pasti, ali pošto sam se brzo operisao i odmah krenuo u rad sa svojim trenerom, samo sam se na to fokusirao, kao i na privatan život. Izbegao sam svu tu tenziju i to mi je baš prijalo."

Iako se fizički oseća spremno za veću minutažu, kapiten ističe da je za povratak prepoznatljive igre i taktičkog osećaja potrebno vreme.

"Forma je još uvek daleko. Fizički se osećam dobro i mislim da mogu da igram i više od ovih 15-20 minuta. Međutim, taj osećaj za prostor, osećaj za koš, odluka kada šta uraditi na terenu — to se smanjilo i nestalo. Nije to samo 'spreman si fizički i sad igraš'. Pogotovo posle devet meseci pauze. Trebaće mi period privikavanja na ritam utakmica, na sastanke i na prostor."

Komentarišući sam tok utakmice protiv Kluža, Marinković je ukazao na padove u igri koji su mogli skupo da koštaju tim, naročito posle naporne sedmice.

"Mislim da smo igrali stvarno dobro prvih 15 minuta prvog poluvremena, a onda smo malo pali. Ponovo smo dali gas u drugom delu. Da smo imali fokus tokom svih 40 minuta, bila bi to lagana utakmica do kraja. Ipak, ovo je poučna pobeda. Ekipa je imala duplo kolo iza sebe, pretrpeli smo dva poraza koja nisu lepo legla i bilo je jako bitno da dobijemo ovaj meč."

Na kraju, kapiten se osvrnuo i na potencijal osveženog tima u nastavku sezone, ističući širinu rostera kao glavnu snagu.

"Ekipa izgleda super. Momci se bore, imaju sjajnu energiju i vide se želja i žar. Izgubili smo neke utakmice koje možda nismo trebali, ali sada kada se vrate i Toni, Derik i Rob, imaćemo roster od 16-17 igrača. To više nije ekipa od 12 igrača, već dubok tim u kom svako može da pomogne na svoj način. Sada smo kući i moramo da iskoristimo ovaj period pred domaćim navijačima da ostvarimo što više pobeda," zaključio je Marinković.