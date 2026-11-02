Boče Kande nije igrač za Mozzart Bet Prvu ligu, već za mnogo viši nivo

Javor je apsolutno nadigrao filijalu Partizana ovog popodneva. Već u prvih tristotinak sekundi je propustio čak tri solidne šanse posle pokušaja Miroslava Maričića, Mirosavljeva i Kandea. Time je nagovestio šta ćemo gledati na ovoj utakmici.

Sabili su izabranici Branka Marjačića igrače Teleoptika u svoj šesnaesterac, a svaki pokušaj Zemunaca da dugom loptom prebace težište na drugu stranu terena osujetio je uvek savršeno postavljeni Kande. I za to zaslužuje pohvale. Sprečio je veliki broj napada protivnika, a jedna situaciji iz prvog poluvremena je posebno bila interesantna. Poslao je dugu loptu sa desnog krila ka Mirosavljevu, napadač Javora nije uspeo da je zadrži u šesnaesterac i Teleoptikovi igrači su ispucali na svoje desno krilo. Kande je stigao da u tih nekoliko sekundi pretrči celu širinu terena i pokupi i tu loptu.

Osim toga, bivši igrač portugalske Estrelje je kao i na većini mečeva od dolaska ovog leta u srpski fudbal pokazao da ima sjajan pregled igre i miran pas. Samo kada bi se malo brže oslobađao lopte, da izbaci tu naviku za jednim kontaktom više, definitivno bismo mogli da ga vidimo u nekom mnogo jačem takmičenju. I ovako će verovatno posle Đorđa Skoka i Petra Petrovića biti nova milionska prodaja Javora u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti.

18.00 (1,87) Metalac (3,45) Jedinstvo U. (3,90)

No, nije Kande bio jedini raspoložen igrač ovog popodneva. Igrao se fudbal i Maričiću i Đokiću, a oni su zajedno sa momkom iz Gvineje Bisao napravili solidan broj upotrebljivih šansi za Mirosavljeva. Da nije napadač Javora u prvom poluvremenu u nekoliko situacija nepotrebno komplikovao sa loptom, verovatno bismo i ranije videli promenu rezultata.

Ovako, na poluvremenu je ostalo 0:0, a Teleoptik je napravio samo jednu dobru šansu u toj deonici, posle velike greške levog beka Lazara Konstantinova, koji je skrivio faul u opasnoj zoni. Iz gužve koja je usledila Filip Markišić je šutirao, nedovoljno dobro.

Po povratku sa odmora Javor je brzo stigao do prednosti. Imali su gosti skraćeni korner sa desne strane, Đokić je savršeno izveo slobodan udarac na prvu stativu, a Mirosavljev je bio najviši i glavom je savladao Veljka Popovića.

I posle toga se nastavila inicijativa gostiju, isto kao i u prvom poluvremenu. Đokić je iz jednog slobodnog udarca u 71. minutu pogodio stativu, u narednom napadu Kande je savršenim dodavanjem otvorio odbranu Teleoptika, ali je Maričićev šut Popović odbranio sjajnom odbranom. Ipak, mladom golmanu Teleoptika nije bilo spasa u 76. minutu.

Već se videlo da su Zemunci ostali bez snage i koncentracije pod tolikim pritiskom, ostavili su Maričiću previše slobodnog prostora da povuče loptu i namesti se. Kapiten Nikola Popović je prekasno izašao i udarac veziste Javora sa dvadesetak metara je bio savršen – 2:0.

Ipak, to nije bio kraj dešavanjima na SC Teleoptik, utakmica se još više rasplamsala posle toga. U prvom sledećem napadu Optičara Stefan Mitrović je naivno, i potpuno nepotrebno povukao rezervistu Duška Janačkovića u šesnaestercu. Video je to Miroslav Miletić i pokazao na belu tačku, a Đorđe Ivelja je iz penala prepolovio zaostatak.

Javor je ipak iskusna ekipa, koja je prošle sezone igrala u Mozzart Bet Superligi, tako da nije bilo panike u njenim redovima. Naprotiv, krenula je još silovitije ka protivničkom golu, izborila korner, a posle njega došla i do novog pogotka. Ponovo je Đokić izveo odličan prekid, Mirosavljev je glavom skrenuo loptu na drugi stativu, a tamo se našao Nikola Todosijević. Morao je Teleoptik mnogo bolje da brani taj prekid.

Bilo je posle toga još šansi pred istim golom, Marko Nikolić je mogao do gola. I onda, u poslednjem minutu još jedan igrač koji je ušao sa klupe, Bredli Besnard je uspeo da pretrči Kandea i natera ga da koristi ruku u šesnaestercu, a Miletić je to ponovo okarakterisao za najstrožu kaznu. Ivelja je dao gol, ali bilo je prekasno da se još nešto zakomplikuje.

Javor je sada novi lider Mozzart Bet Prve lige. Ima isti broj bodova kao TSC i Borac iz Čačka, ali i bolju gol-razliku od oba tima. S druge strane, Teleoptiku je ovo bio treći uzastopni poraz, pa je sada pao na pretposlednje mesto.

TELEOPTIK – JAVOR 2:3 (0:0)

/Ivelja 79pen, 90+3pen - Mirosavljev 49, Maričić 76, Todosijević 81/

Stadion: SC Teleoptik (Zemun)

Sudija: Miroslav Miletić

Žuti kartoni: Markišić (Teleoptik), Konstantinov, Mitrović (Javor)

Teleoptik: Popović, Premović, Marinković, Markišić (od 60. Radović), Ninić (od 60. Đurović), Popović, Ivelja, Bulatović, Mladenović (od 69. Janačković), Radosavljević (od 77. Besnard), Šćepovič (od 69. Ristić)

Javor: Stevanović, Kande, Todosijević, Đokić, Maričić (od 82. Akva), Mićić, Saliman (od 61. Okansi), Mitrović (od 82. Ristić), Mirosavljev (od 81. Nikolić), Kolaković, Konstantinov (od 86. Vilotić)

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 16. KOLO:

OFK Vršac - TSC 2:1 (1:1)

/Serdar 17, Glavinić 75 - Jovanović 9/

Proleter - Loznica 1:0 (0:0)

/Silađi 54/

Borac 1926 - Smederevo 1924 2:0 (2:0)

/Desančić 30, Đurić 41/

Ponedeljak:

Teleoptik - Javor 2:3 (0:0)

/Ivelja 79pen, 90+3pen - Mirosavljev 49, Maričić 76, Todosijević 81/

Grafičar – Napredak 2:0 (0:0)

/Hajdin 82, Živanović 90/

Bor 1919 – Spartak 0:1 (0:1)

/Petrović 39/

16.00 (2,80) Dubocica (3,25) Vozdovac (2,40)

18.00 (1,87) Metalac (3,45) Jedinstvo U. (3,90)

*** kvote su podložne promenama