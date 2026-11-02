Nije Novi Beograd kao Lion i Kaunas! Povratnik Vanja pokrenuo kišu trojki za pobedu

Naime, kapiten je već u prvom kontaktu sa loptom pogodio trojku bez koske, što je bio samo nagoveštaj kako će Partizan izgledati protiv Rumuna u uvodnih 15 minuta utakmice. Crno-beli kao da su po svaku cenu hteli da se pred svojom publikom iskupe za katastrofalna i sušna šuterska izdanja iz Evrolige protiv Asvela i Žalgirisa. Partizan je u Kaunasu ubacio svega pet trojki iz 23 pokušaja, a protiv Kluža je tu brojku nadmašio već u prvoj deonici! Ekipa je delovala toliko nezaustavljivo da je u jednom momentu van linije 6,75 metara šutirala spektakularnih 9/10.

Toliko je sve polazilo od ruke domaćem sastavu da je prva deonica okončana ludim i nestvarnim pogotkom Luke Vildoze uz sam zvuk sirene! Argentinski virtuoz je pogodio sa svoje polovine terena — već drugi put ove sezone u tom stilu — pa je Partizan ubrzo pobegao na ogromnih 20 poena prednosti. U jednom momentu delovalo je kao da će izabranici Đoana Penjaroje bez problema ubaciti 70 poena samo u prvom poluvremenu, ali koliko je sve na startu izgledalo besprekorno, tako je brzo u nastavku otišlo u suprotnom smeru.

Kada su počeli da se nižu prvi promašaji sa distance, usledile su i neshvatljive greške u defanzivnoj postavci. Tako je domaći tim, uprkos tome što je ubacio čak 57 poena za poluvreme, na odmor otišao sa svega osam poena prednosti (57:49) jer je primio čak 49 poena. To je bio skroman kapital u poređenju sa situacijom sa početka drugog kvartala, kada su mnogi u dvorani pomislili da je utakmica uveliko rešena.

Bilo je ozbiljnog mučenja, gosti iz Rumunije su bili u jednom momentu prišli na svega četiri poena razlike jer Partizan ništa nije mogao da pogodio. Međutim, kada je odbrana ponovo sela na svoje i kada se agresivnost podigla, vrlo brzo je i razlika ponovo skočila. Luka Vildoza je bio taj koji je predvodio napad Partizana u drugom poluvremenu i baš njegovim lakim poenima u tranziciji je partizan otišao na komotnih 13 poena prednosti početkom četvrtog kvartala što je u ovom slučaju bilo sasvim dovoljno da se obezbedi pobeda bez velike drame.

Na kraju je Partizan ubacio 14 trojki na ovoj utakmici, poenterski je prednjačio Karlik Džons koji se nije odmarao. Ubacio je 16 poena, dok je Itan Tompson dodao 14. Penjaroja je svima dao šansu da zaigraju, dok su odmarali Alesandro Pajola i novopridošli Robert Frenks. Vanja Marinković je odigrao 15 minuta i ubacio je sasvim solidnih osam poena za prvu utakmicu posle 10 meseci.

Partizan ove nedelje ostaje u Beogradu jer u Evroligi u petak dočekuje Makabi.

ABA LIGA, 6. KOLO

PARTIZAN MOZZART BET - KLUŽ (34:18, 23:31, 19:17, 21:11)

Dvorana: Hala Ranko Žeravica

Sudije: Šaker Nasrolah, Hakan Senkesen, Stefan Vuković

Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons 16, Vildoza 7, 7as, Tompson 14, Nakić 8, Marinković 8, Tanasković 13, Stivens 7, Rivs 11, Hejs 12, Lakić, Lovernj 1.

Kluž: Livingston 14, Smart 15, Mekreri 13, Bišop 9, Bes 2, Hil, Plavšić 13, Nikolesku 3, Ričard 3, Kulame 5, Ileš.

ABA LIGA, 6. KOLO

Petak

Cibona - Igokea 69:89

/Mekbil 12 - Stefanović 16/

Beč - Bosna 81:88

/Langović 17 - Pips 15/

Subota

Cedevita Olimpija - FMP 96:87

/Gejni 17 - Raš 19/

Budućnost - Borac Mozzart 105:72

/Megi 22 - Roj 22/

Nedelja

Crvena zvezda - Široki 100:82

/Dobrić 17 - Luis 22/

Studentski centar - Ilirija 82:84

/Jordano 20 - Todorović 21/

Slovan Bratislava - Krka 66:64

/Ford 14 - Mahkovic 17/

Ponedeljak

Partizan Mozzart Bet - Kluž - 97:77

/Džons 16 - Smart 15/

16.30: (1,05) Dubai (27,0) Zadar (11,0)

18.30: (2,40) Mega (15,0) Spartak Subotica (1,70)

*** Kvote su podložne promene