Džabari pred povratkom u Huventud? Real Madrid drži ključ njegovog dolaska u Badalonu
Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 16:46
Potencijalni odlazak Elija Endijajea mogao bi da otvori prostor za doskorašnjeg košarkaša Partizan Mozzart Beta
Real Madrid se suočava sa ozbiljnim kadrovskim problemima, posebno pod košem. Na već povređene Usmana Garubu i Gabrijela Deka nadovezao se i izostanak Mikela Jantunena, dok je van stroja i bek Teo Maledon. Zbog toga Kraljevski klub razmatra mogućnosti za popunjavanje rostera, a jedno od rešenja moglo bi da bude vraćanje Elija Endijajea sa pozajmice iz Huventuda.
Takav rasplet primorao bi i klub iz Badalone da potraži zamenu u reketu, a kako prenosi katalonski Sport, jedna od opcija mogao bi da bude Džabari Parker, koji je u Huventudu proveo drugi deo prošle sezone.
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Američki krilni centar je nedugo nakon rastanka sa Partizan Mozzart Betom, u intervjuu za Sport Klub, ostavio otvorena vrata povratku u Badalonu, gde je prošle sezone u FIBA Ligi šampiona prosečno beležio 16 poena, 5,8 skokova i dve asistencije.
"Postoji mogućnost da se vratim u Huventud, ta vrata su uvek otvorena", poručio je Parker.
Ipak, njegov povratak za sada ostaje samo jedna od mogućnosti, budući da interesovanje za doskorašnjeg košarkaša crno-belih pokazuje i Baskonija, pa Huventud neće imati lak posao da privoli Parkera na povratak u konkurenciji sa evroligašem.
Kada je reč o Endijajeu, Real Madrid od 15. novembra ima mogućnost da aktivira klauzulu i vrati ga sa pozajmice, a da se takav scenario razmatra potvrdio je i trener Madriđana Pedro Martinez.
"Želeli bismo da razmotrimo mogućnost njegovog povratka, ali to nije nešto što će se sigurno dogoditi, niti je odluka u mojim rukama".