Džabari pred povratkom u Huventud? Real Madrid drži ključ njegovog dolaska u Badalonu

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Američki krilni centar je nedugo nakon rastanka sa Partizan Mozzart Betom, u intervjuu za Sport Klub, ostavio otvorena vrata povratku u Badalonu, gde je prošle sezone u FIBA Ligi šampiona prosečno beležio 16 poena, 5,8 skokova i dve asistencije.

"Postoji mogućnost da se vratim u Huventud, ta vrata su uvek otvorena", poručio je Parker.

Ipak, njegov povratak za sada ostaje samo jedna od mogućnosti, budući da interesovanje za doskorašnjeg košarkaša crno-belih pokazuje i Baskonija, pa Huventud neće imati lak posao da privoli Parkera na povratak u konkurenciji sa evroligašem.

Kada je reč o Endijajeu, Real Madrid od 15. novembra ima mogućnost da aktivira klauzulu i vrati ga sa pozajmice, a da se takav scenario razmatra potvrdio je i trener Madriđana Pedro Martinez.

"Želeli bismo da razmotrimo mogućnost njegovog povratka, ali to nije nešto što će se sigurno dogoditi, niti je odluka u mojim rukama".