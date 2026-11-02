Zašto se Zvezda raduje golovima Uroša Sremčevića?

Nisu želeli na Marakani da ponovo grešku kao u slučaju Cvetkovića iz Čukaričkog koji je ostao van radara, ili Lazara Ranđelovića koji je svojevremeno otišao u Olimpijakos. Međutim, nije uspeo Uroš Sremčević da se u Ljutice Bogdana izbori sa prejakom konkurencijom u liku i delu Šerifa Endijaja i Bruna Duareta. Nekako je delovao postiđeno na terenu, nije ubedio klupsko rukovodstvo i Vladana Milojevića da zaslužuje šansu u kontinuitetu. Odnosno da bude opklada.

Imao je teško breme napadača plaćenog 2.000.000 evra, što je u tom trenutku bila najveća kupovina Crvene zvezde unutar Srbije. Ispostaviće se, bar iz ove perspektive, da je to bio tržišni vrhunac Uroša Sremčevića i da je lučanska Mladost napravila odličan posao.

I da još jednom ponovimo: deluje to surovo, ali i ovih sedam golova u Mozzart Bet Superligi, nisu garancija da će Crvena zvezda vratiti do kraja uložena sredstva. Pravila su takva, za lovce na talente, kada govorimo o najizdašnijim klubovima, Uroš Sremčević je fudbaler u ozbiljnom fudbalskom dobu. Napunio je 20 godina, dok je Aleksić prodat iz kragujevačkog Radničkog za 3.750.000 evra kada je imao 18 godina.

Iza sebe Uroš Sremčević već ima lošu epizodu iz Crvene zvezde i dve neuspešne pozajmice. Međutim, mogu da se raduju na Marakani njegovim golovima, i da se nadaju da će povratiti bar 50 posto uloženih sredstava. Realno je da Sremčević, ako nastavi sa najboljom sezonom u karijeri, ode u inostranstvo u milionskom transferu. Na primer kao Ester Sokler, prodat je Makabiju za nešto više od 1.000.000 evra.

RADNIČKI IMA 20 POSTO I KLAUZULU OD 2.000.000 EVRA

Iako njegov razvoj nije obećavao, posebno kada je prešao na stepenicu više i kada se suočio sa pritiskom, na Marakani nisu izgubili apsolutno poverenje. Prilikom potpisivanja dogovora o pozajmici u Radnički iz Kragujevca, izdejstvovano je da Sremčević ima sigurne minute. Kako saznajemo ta stavka je već ispunjena, pošto je Sremčević na 12 utakmica u Mozzart Bet Superligi odigrao 911 minuta. Mali finansijski benefit čeka i Radnički, jer u slučaju da iz njihovih redova ode u inostranstvo, Kragujevčanima će pripasti 20 posto od ukupnog obeštećenja.

Ima Radnički i klazulu koju može da aktivira. Reč je o sumi od 2.000.000 evra, ali jasno je da se ta suma ubačena u ugovor o pozajmici čisto forme radi. Teško da Radnički ima te pare.

Ali, na Marakani sigurno mogu da očekuju, ako ništa drugo, donekle saniranje štete. Potrebno je da Uroš Sremčević nastavi u svom stilu.