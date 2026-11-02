Nekad klauzula 450.000.000, danas u izlogu za 40.000.000 evra: Barsa pušta Baldea
Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 16:55
Levi bek katalonskog kluba mogao bi ove zime da napusti Kamp Nou
Kad se pojavio, Alehandro Balde bio je jedan od najvećih talenata koji su došli iz La Masije. U Barseloni su toliko bili impresionirani njegovim kvalitetima da su mu 2023. godine produžili ugovor do 2028. uz otkupnu klauzulu od 450.000.000 evra. Danas, pet godina kasnije, Levi bek je fudbaler na koga Hansi Flik ne računa i vrlo lako bi mogao već na zimu da napusti Kamp Nou.
Kako javlja katalonski Sport, uprava kluba procenjuje da bi od prodaje Baldea moglo da se zaradi oko 40.000.000 evra. U Barsi uveliko razmišljaju o zimskom prelaznom roku i najviše žele da ojačaju defanzivu - ona najviše škripi. Ideja je pokušati sa dovođenjem dvojice igrača. Jednog štopera i jednog fudbalera sposobnog da pokrije više pozicija u poslednjoj liniji. Da bi to izveli, potrebna je prodaja i tu Baldeovo ime uskače u prvi plan.
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Ostaje samo da se vidi kako izvesti operaciju, da li kroz trajnu prodaju, ili pozajmicu sa obaveznim otkupom. Balde je prošlog leta bio na izlaznim vratima. Pominjalo se interesovanje Mančester junajteda, Benfike i Milana, ali je bek odlučio da ostane u klubu i sačeka šansu, ali je ne dobija. Svestan je da su mu vrata startne postave zatvorena, a karijeru su mu usporile i brojne povrede.
Agnet igrača Žorž Manedeš, navodno je već počeo da istražuje tržište, stupio je u kontakt sa klubovima iz Serije A, Premijer lige i Bundeslige. Interesovanja ima, preliminarni kontaki postoje, samo se čeka ko će da prvi da pošalje ponudu. Za italijane, najbolja opcija je pozajmica, jer nemaju finansijsku moć kao ostali, a od ranije je poznato da je interesovanje za Baldea pokazao Čelsi.
Od početka sezone, Flik na levom beku uglavnom koristi Žoaa Kansela i Ćavija Esparta. Dvojicu igrača koji su desni bekovi i to dovoljno govori koliko Nemac u ovom trenutku nema povrenja u Baldea.