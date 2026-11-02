Nekad klauzula 450.000.000, danas u izlogu za 40.000.000 evra: Barsa pušta Baldea

Ostaje samo da se vidi kako izvesti operaciju, da li kroz trajnu prodaju, ili pozajmicu sa obaveznim otkupom. Balde je prošlog leta bio na izlaznim vratima. Pominjalo se interesovanje Mančester junajteda, Benfike i Milana, ali je bek odlučio da ostane u klubu i sačeka šansu, ali je ne dobija. Svestan je da su mu vrata startne postave zatvorena, a karijeru su mu usporile i brojne povrede.

Agnet igrača Žorž Manedeš, navodno je već počeo da istražuje tržište, stupio je u kontakt sa klubovima iz Serije A, Premijer lige i Bundeslige. Interesovanja ima, preliminarni kontaki postoje, samo se čeka ko će da prvi da pošalje ponudu. Za italijane, najbolja opcija je pozajmica, jer nemaju finansijsku moć kao ostali, a od ranije je poznato da je interesovanje za Baldea pokazao Čelsi.

Od početka sezone, Flik na levom beku uglavnom koristi Žoaa Kansela i Ćavija Esparta. Dvojicu igrača koji su desni bekovi i to dovoljno govori koliko Nemac u ovom trenutku nema povrenja u Baldea.