Penjaroja: Najvažnija stvar za našu familiju je da se Vanja vratio
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Vreme čitanja: 1min | pon. 02.11.26. | 15:31
"Prva je pobeda u neobičnom terminu, ponedeljak po podne i u novoj areni, protiv ofanzivno jako dobrog tima"
Posle neuspeha u duplom kolu, ekipa Partizan Mozzart Beta je bez većih problema savladala Kluž u šestoj rundi ABA lige.
Izabranici Đoana Penjaroje dobili su utakmicu sa 20 poena razlike (97:77), a španski stručnjak je posle meča bio ekstremno kratak.
"Sretan zbog dve stvari. Prva je pobeda u neobičnom terminu, ponedeljak po podne i u novoj areni, protiv ofanzivno jako dobrog tima. Druga stvar zbog koje sam posebno srećan i koja je najbitnija jeste povratak našeg kapitena Vanje posle povrede. Ovo je jako bitno za Partizanovu porodicu", rekao je Penjaroja
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Crno-beli su se ovako podigli pred jako bitnu utakmicu koja ih očekuje, a to je okršaj sa Makabije u 10. kolu Evrolige. Meč između Parnog valjak i ponosa Izraela na program je u petak od 20.45.
Takođe, veoma bitna stvar za Partizan Mozzart Bet jeste to što se razigrao Karlik Džons koji je ovog popodneva postigao 16 poena, a prilično se mučio u prethodne dve utakmice sa Kaunasom i Žalgirisom.