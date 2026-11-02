Penjaroja: Najvažnija stvar za našu familiju je da se Vanja vratio

Crno-beli su se ovako podigli pred jako bitnu utakmicu koja ih očekuje, a to je okršaj sa Makabije u 10. kolu Evrolige. Meč između Parnog valjak i ponosa Izraela na program je u petak od 20.45.

Takođe, veoma bitna stvar za Partizan Mozzart Bet jeste to što se razigrao Karlik Džons koji je ovog popodneva postigao 16 poena, a prilično se mučio u prethodne dve utakmice sa Kaunasom i Žalgirisom.