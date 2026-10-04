Markus Kar igra kao u transu
Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 22:00
Plejmejker Virtusa u fantastičnoj formi od samog starta sezone
Oni koji slabije prate evropsku košarku, misleći na Evrokup i FIBA Ligu šampiona i ostala neka takmičenja koja nisu baš toliko u centru pažnje kao Evroliga, nisu čuli toliko za Markusa Kara do početka ove sezone. Prešao je u Virtus iz Bolonje i od kada je prvi put obukao crno-beli dres, počeo je da dominira i ne planira da stane.
Ovoga puta bio je najbolji u čuvenom italijanskom timu u meču tamošnjeg šampionata, gde je Virtus kod kuće u Bolonji savladao Maksima Romu 98:89, u meču drugog kola domaćeg prvenstva.
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Tri dana su prošla od kada je bacio na kolena Olimpijakos u Bolonji, gde se predstavio košarkaškom svetu kao trenutno jedan od najuzbudljivijih bekova koji igra u Evroligi. Generalno u Evropi, gde je godinama fantastičan, ali je bio ispod radara. Srušio je šampiona Evrope u domaćoj hali, kada je na minusu preuzeo odgovornost i pogodio trojku za pobedu preko Kodija Milera Mekintajera, za prvu pobedu Virtusa ove sezone u Evroligi. Biće tim iz Bolonje uzbudljiv pod trenerskom palicom Aleksa Mumbrua i komandom Markusa Kara jer stvarno igraju zanimljivu košarku.
To je osetio i novajlija iz Rima, koji je skupo prodao kožu jer je dovio sve do početka četvrte četvrtine i na kraju prosuo sve što je imao u svojim rukama. Jednostavno, Virtus je na individualni kvalitet sve izneo i na pomenutog kanadskog košarkaša koji igra neverovatno. Doneo je preokret u poslednjoj četvrtini i svaki ovakav meč znači njemu za samopouzdanje, ali i celoj italijanskoj ekipi.
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Markus Kar je utakmicu završio sa 21 poenom i 13 asistencija novi dabl-dabl, na šta je dodao i tri skoka, sve to za 25 minuta. Nije dobro šutirao za tri (1/3), ali sve ostalo je bilo sjajno.
Pratili su ga Frejžer sa 16, Klintman sa 15 poena i sedam skokova i odlični Dijara sa deset poena. Dijuf je dodao osam poena i sedam skokova, dok su po osam još ubacili Ferari i Vendel Mur.
Kod Maksima Rome istakli su se Lemar sa 18, Mun sa 13 poena i osam asistencija, Braun sa 12 poena i 11 skokova, Veronezi sa 11 i Bilan sa deset poena.