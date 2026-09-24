Masijulis: Svi slušaju Valančijunasa u svlačionici, cilj je plej-of

Delovao je Masijulis nervozno u nekoliko navrata, čak i kada je ekipa delovala dobro.

"Bio sam nervozan? To je zbog grešaka u odrani, dovolili smo previše trojki".

Da li je ovaj tim Žalgirisa bolji od prošlosezonskog?

"Teško je reći da je ovaj tim bolji od prošlosezonskog. Igramo drugačiji stil košarke, učimo i dalje da igramo sa Valančijunasom. Svaka utakmica je kao finale za nas".

O povratku Valančijunasa.

"On je hteo da se vrati i to je dokaz da naša organizacija radi dobar posao. Sve je ovo novo za njega. Uči malo po malo. Svi ga slušaju u svlačionici, a on samo želi da pomogne timu da pobeđuju".

Da li Žalgiris može do Fajnal fora?

"To je pitanje za naš menadžment. Idemo od utakmice do utakmice. Tako razmišljam, jer je 60% trenera od prošle sezone dobilo otkaz. Ne volim kada se priča o Fajnal foru. Cilj je plej-of, posle ćemo videti".