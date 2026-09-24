Masijulis: Svi slušaju Valančijunasa u svlačionici, cilj je plej-of
Vreme čitanja: 1min | čet. 24.09.26. | 22:46
"Idemo od utakmice do utakmice. Tako razmišljam, jer je 60% trenera od prošle sezone dobili otkaz", kaže strateg Žalgirisa
Žalgiris je pobedio Crvenu zvezdu u prvom kolu Evrolige 83:77 i to u Beogradskoj areni što daje poseban značaj ostvarenom trijumfu.
Posle meča, trener Žalgirisa Tomas Masijulis govorio je na konferenciji za novinare.
"Možda nije bila najlepša utakmica, ali pobedili smo. Hvala navijačima koji su došli da nas podrže. Odigrali smo dobru odbranu u drugom poluvremenu, skakali u napadu i bili agresivniji nego u prvom poluvremenu".
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Delovao je Masijulis nervozno u nekoliko navrata, čak i kada je ekipa delovala dobro.
"Bio sam nervozan? To je zbog grešaka u odrani, dovolili smo previše trojki".
Da li je ovaj tim Žalgirisa bolji od prošlosezonskog?
"Teško je reći da je ovaj tim bolji od prošlosezonskog. Igramo drugačiji stil košarke, učimo i dalje da igramo sa Valančijunasom. Svaka utakmica je kao finale za nas".
O povratku Valančijunasa.
"On je hteo da se vrati i to je dokaz da naša organizacija radi dobar posao. Sve je ovo novo za njega. Uči malo po malo. Svi ga slušaju u svlačionici, a on samo želi da pomogne timu da pobeđuju".
Da li Žalgiris može do Fajnal fora?
"To je pitanje za naš menadžment. Idemo od utakmice do utakmice. Tako razmišljam, jer je 60% trenera od prošle sezone dobilo otkaz. Ne volim kada se priča o Fajnal foru. Cilj je plej-of, posle ćemo videti".