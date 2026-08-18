Milko Bjelica prešao u direktorske vode

Nekadašnji reprezentativac i dugogodišnji evroligaški igrač Milko Bjelica odlučio je da stavi tačku na bogatu igračku karijeru i započne novo poglavlje u košarci. Iskusni Beograđanin je nakon epizode u Japanu preuzeo funkciju sportskog direktora u zemunskoj Mladosti, koja je sa velikim oduševljenjem potvrdila njegov dolazak.

Čelnici kluba pod Gardošem nisu krili zadovoljstvo zbog angažovanja zvučnog pojačanja u rukovodstvu pred narednu sezonu.

„Čovek sa bogatim igračkim iskustvom, vrhunskom karijerom i dubokim košarkaškim znanjem pridružuje se našem klubu sa jasnim ciljem – da zajedno nastavimo da gradimo stabilan klub. Njegovo iskustvo i energija biće značajan doprinos daljem razvoju kluba, posebno u radu sa igračima i stvaranju temelja za nove uspehe. Ponosni smo što je Milko Bjelica od danas deo naše priče. Dobro došao u Mladost“, poručili su iz zemunskog kluba.