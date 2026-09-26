Šarlot ulazi u sezonu bez lidera

Knupel, koji je prošle sezone postao prvi ruki igrač koji je predvodio ligu po broju pogođenih trojki, sa 273 ubačena šuta sa destamce, povredio je zadnju ložu tokom individualnog treniga u predsezoni, saopštili su iz Šarlota.

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Hornetsi su obojicu igrača otpisali za sve četiri predsezonske utakmice. Prema navodima iz tima, njihovo stanje biće ponovo procenjeno tokom prve nedelje regularne sezone.

Hornetsi planiraju ove sezone više da se oslone na Knupela, nakon što su tokom leta trejdovali Bola u Minesotu. Knupel je kao ruki prosečno beležio 18,5 poena i 5,3 skoka po utakmici, uz 42,5% uspešnosti u šutu za tri poena.

Utorak, 20.00: (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)

Vilijams je tokom svojih sedam sezona u ligi u proseku beležio 7,2 poena i 3,7 skokova po utakmici. Igrao je dugo u Bostonu, onda u Dalasu i od 2024. je u Šarlot Hornetsima.