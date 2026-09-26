Ipak ozbiljnija povreda: Partizan Mozzart Bet bez Vilisa nekoliko nedelja

Kako se navodi u saopštenju crno-belih, tek za tri do četiri nedelje će se opet videti kakvo je stanje novog pojačanja.

"Prvotimac Partizana Mozzart Bet Derek Vilis, podvrgnut je danas detaljnim lekarskim pregledima nakon povrede skočnog zgloba koju je zadobio na utakmici 1. kola Evrolige. Pregledima je ustanovljeno da stepen povrede zahteva pauzu od nekoliko nedelja. Kroz tri do četiri nedelje, Vilis će ponovo proći detaljne lekarske preglede, kada će biti urađena nova procena i potvrda konačnog vremena oporavka", poruka je iz Humske.

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Prema informacijama, znači da će propustiti utakmice protiv Pariza, Bajerna, Real Madrida, Panatinaikosa i Fenerbahčea - sigurno, a pitanje je da li će biti spreman za večiti derbi koji je na programu 22. oktobra (20.45).

To je sada glavno pitanje, da li će Đoan Penjaroja moći da računa na njega za duel protiv Crvene zvezde, što sve zavisi od oporavka krilnog centra.

Jedino je jasno za sada da će propustiti veliki broj uvodnih utakmica nove sezone Evrolige, pa i ABA lige, ako takmičenje bude počelo i zakotrlja se lopta i u regionalnoj ligi.