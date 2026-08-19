Miloš Vujanić kandidat za sportskog direktora ABA lige

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Vreme čitanja: 1min | sre. 19.08.26. | 18:45
U igri i Milutin Aleksić
Nekadašnji košarkaški reprezentativac i as Partizana, Panatinaikosa, Barselone, Efesa i još nekoliko evropskih velikana Miloš Vujanić podneo je kandidaturu za novog sportskog direktora ABA lige, nezvanično saznaje Mozzart Sport.
Kako takođe nezvanično saznajemo, u igri za poziciju koja je upražnjena odlaskom Milije Vojinovića posle šest i po godina uspešnog rada je - Milutin Aleksić. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, kao i brojnih klubova širom Evrope, takođe je među opcijama za odgovornu funkciju, mada će lista kandidata biti duža, kako se može čuti.
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Rok za podnošenje kandidatura prošao je u sredu u 17 časova.
Podsetimo, Vojinović je napustio mesto sportskog direktora regionalnog takmičenja kako bi preuzeo istu funkciju u košarkaškom klubu Vojvodina. Posle njegovog odlaska rešeno je da se osveži kompletna struktura ABA lige, od direktora, preko komesara, do predsednika Sudijske komisije.
Posle primljenih kandidatura, pristupiće se izboru novih kadrova u dogledno vreme, poštujući procedure.