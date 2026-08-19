Miloš Vujanić kandidat za sportskog direktora ABA lige

Nekadašnji košarkaški reprezentativac i as Partizana, Panatinaikosa, Barselone, Efesa i još nekoliko evropskih velikana Miloš Vujanić podneo je kandidaturu za novog sportskog direktora ABA lige, nezvanično saznaje Mozzart Sport.

Kako takođe nezvanično saznajemo, u igri za poziciju koja je upražnjena odlaskom Milije Vojinovića posle šest i po godina uspešnog rada je - Milutin Aleksić. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, kao i brojnih klubova širom Evrope, takođe je među opcijama za odgovornu funkciju, mada će lista kandidata biti duža, kako se može čuti.