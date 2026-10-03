Španija frustrirala Čehe 45 minuta; pitate li se i dalje zbog čega Raja nije prvi golman Furije? (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | sub. 03.10.26. | 22:52
De la Fuente odmarao glavne igrače za Poljud
Njima samima i onima što vole njihov fudbal - maksimalno uživanje. Onima što moraju da igraju protiv njih - teško mučenje. I to je tako već godinama unazad, s tim što je Luisom de la Fuentom na klupi Španija dominaciju podigla na još viši nivo. Frustrirajući. Jer ta reč verovatno ponajbolje opsisuje psihološko stanje protivničkih igrača dok bezuspešno pokušavaju da ugroze svetskog prvaka i najbolji tim današnjice, da mu na bilo koji način 'naude'...
Furija gazi i nema nameru da se zaustavi. Dobila je i desetu u nizu. Nisu mogli da je zauzdaju Englezi, Hrvati se proveli tek nešto bolje nego danas na Rujevici, pa nije bilo za očekivati ni da će Česi proći mnogo bolje. Istini za volju, rezultatski se jesu isprsili, kad je domaćin povukao ručnu u nastavku uspeli su da značajno poprave utisak, ali ne i da izbegnu poraz - 3:1.
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Dali su momci Santijaga Denije sve od sebe, dobro se istračali, no s lopte se nisu naigrali. Prosto, u dobrom delu meča 'nisu je ni videli'. Logičan epilog: treći poraz u elitnoj divizije Lige nacije i ostanak na poslednjem mestu Grupe 3, s izglednim šansama za direktno ispadanje u niži rang.
Da sve bude gore po Čehe, evidentno je bilo da Španija nije gazila 'papučicu gasa' do kraja. Kontrolisala je sva dešavanja na terenu dozirajući, pokazujući na momente da maltene kad god poželi može da dođe do šesnaesterca rivala, do ozbiljne prilike - i sve to kroz pas, kroz igru, zahvaljujući jedinstvenom kretanju bez lopte kojim njeni igrači osvajaju prostor. Ruku na srce, činjenica da su rano zaigrali na malom 'broju obrtaja' mogla je da ih košta, Česi su uspeli da smanje na 1:2, zatim su postigli još jedan pogodak, izjednačujući, međutim, francuski sudija Fransoa Leteksje odmah je poništio isti, pošto je u građenju pozicije pre ubacivanjua lopte sa boka fauliran Robin Le Norman.
Ispravnost odluke ubrzo je dokazana kroz usporeni snimak...
Ono što ostaje kao dosta jak utisak jeste vrlo loša partija Davida Raje. Oni što su se pitali zbog čega Unaj Simon ima prednost u reprezentaciji u odnosu na čuvara mreže Arsenala, večeras su dobili odgovor. Raja je napravio najmanje tri velike greške. Dva puta pas u noge rivala, a treća se dogodila upravo prilikom tog drugog gola Češke, kada je ispustio jednu laganu loptu na nogu protivničkog napadača. Da Leteksje nije svirao ranije prekršaj, taj bi kiks značio možda i izgubljene bodove za Furiju.
Baš u tom periodu Česi su bili najkonkurentniji, dakle između 60. i 80. minuta. Jirži Slama pogodio je u 69. minutu, malo zakuvao, da bi ubrzo Španija povratila kontrolu i treći golom Mikela Merina stavila tačku na ovaj susret.
A koliko je Španija moćnija lepo se videlo na uzorku od uvodnih 45 minuta. Dok su hteli da igraju, da melju, Španci su radili šta su hteli. Poveli preko Lamina Jamala već u 6. minutu, duplirali zahvaljujući Rodriju u 35, imali najmanje još dve-tri dobre prilike da sve reše. Posebno su impresionirali saradnjom Pedri, Rodri, Olmo i Jamal.
Sve ih je još polovinom drugog dela izveo De la Fuente iz igre, što je verovatno još jedan od razloga buđenja Čeha. Dok su svi bili na okupu gosti zaista nisu mogli ni da opepele. Dovoljan će biti podatak da u prvom delu loptu nisu ni takli blizu kaznenog prostora Španije?!
Španci poslednju utakmicu u ovom 'prozoru' igraju za tri dana na Poljudu, u Splitu. Česi idu Engleskoj na noge.
LIGA NACIJA - 3. KOLO
Subota
GRUPA 3
Hrvatska - Engleska 0:7 (0:4)
/Kejn 8, 53, Belingem 21, Gordon 39, Saka 45, 68, Rodžers 87/
Španija - Češka 3:1 (2:0)
/Jamal 6, Rodri 35, Merino 89 - Slama 69/