Španija frustrirala Čehe 45 minuta; pitate li se i dalje zbog čega Raja nije prvi golman Furije? (VIDEO)

Njima samima i onima što vole njihov fudbal - maksimalno uživanje. Onima što moraju da igraju protiv njih - teško mučenje. I to je tako već godinama unazad, s tim što je Luisom de la Fuentom na klupi Španija dominaciju podigla na još viši nivo. Frustrirajući. Jer ta reč verovatno ponajbolje opsisuje psihološko stanje protivničkih igrača dok bezuspešno pokušavaju da ugroze svetskog prvaka i najbolji tim današnjice, da mu na bilo koji način 'naude'...

Furija gazi i nema nameru da se zaustavi. Dobila je i desetu u nizu. Nisu mogli da je zauzdaju Englezi, Hrvati se proveli tek nešto bolje nego danas na Rujevici, pa nije bilo za očekivati ni da će Česi proći mnogo bolje. Istini za volju, rezultatski se jesu isprsili, kad je domaćin povukao ručnu u nastavku uspeli su da značajno poprave utisak, ali ne i da izbegnu poraz - 3:1.