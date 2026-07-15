Gigić i Milošević složni: Vratićemo Napredak u Superligu, Kruševcu je tamo mesto

Samo dve ekipe će izboriti promociju, a pored Napretka najozbiljniji konkurenti su TSC Bačka Topola, Javor, Voždovac i Spartak, dok iz drugog plana prete Loznica, Smederevo, Jedinstvo, OFK Vršac... Neće biti mesta za sve ni u plej-ofu.

“Kada su me pozvali iz Kruševca i predstavili mi ambicije kluba, bez razmišljanja sam pristao na sve. Poklopile su nam se iste ambicije, ekspresan povratak u Superligu. Mnogo toga lepog sam čuo o Kruševcu i Napretku. Svi znamo da ovaj klub nije na mestu na kojem zaslužuje. Susretao sam se više puta protiv Napretka, uvek sam igrao sa velikim respektom protiv njega. Video sam da se pravi dobar tim i da će biti dosta lakše da se vratimo u Superligu”, kazao je Gigić za klupski sajt.

20.15: (2,50) Atert Bisen (3,30) KI Klaksvik (2,65)

Snažni napadač, koji je u inostranstvu igrao za Ujpešt, turski Bolu, grčki Panseraikos, Rudar iz Prijedora i tadžikistanski Hučand. Sa Ujpeštom je osvojio i jedini trofej dosad, Kup Mađarske.

“Pored debija za Partizan u Ligi Evrope protiv AZ Alkmara jedan od najvećih uspeha u karijeri. Imam inostrano iskustvo iz Grčke, Turske, Mađarske i Tadžikistana, nosim neko prelepo iskustvo iz tih zemalja. Vazdušni dueli su me krasili kroz čitavu karijeru. Ne mora napadač da bude visok da bi imao dobar tajming za skok. Sve zavisi od trenera i stila igara”, dodao je Gigić.

Njegov nekadašnji saigrač iz Javora Stefan Milošević je istakao da mu je ozbiljan cilj Napretka bio glavni razlog zašto je prihvatio da se preseli u Kruševac.

“Realno, jeste. Napredak je veliki klub, iz velikog grada. Zaslužuje superligaški status. Kod mog dolaska presudilo je baš to, što klub ima velike ambicije. To je meni lično glavna stavka. Mislim da ovaj tim može da pruži mnogo i u Superligi, mada moramo da napomenemo da je Prva liga ove sezone dosta jaka i biće jako teško da se vratimo u elitu. Verujem u svoje saigrače i verujem u povratak”, poručio je Milošević.

Napredak će novu sezonu otvoriti 1. avgusta na svom terenu, susretom sa Grafičarom.

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