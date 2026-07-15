Evo ga Obamejan u La Ligi za samo 1.500.000 evra

Prema navodima iz Francuske, Olimpik iz Marselja će inkasirati tek 1.500.000 evra na ime obeštećenja za transfer iskusnog golgetera. Procena ljudi sa Velodroma je da nekadašnji as Sent Etjena, Borusije iz Dortmunda, Arsenala i Barselone više nije na potrebnom broju obrtaja za klub sa juga Francuske i zato će mu rado dozvoliti selidbu u Galiciju godinu dana pre isteka zvanične saradnje.

Zanimljivo je da je Pjer Emerik Obamejan pre samo nekoliko dana glatko odbio ponudu Čoruma (kluba u kojem je proletos igrao fudbaler Partizana Ibrahim Zubairu) vrednu čak 3.500.000 evra godišnje. Turski drugoligaš mu je nudio dvogodišnji ugovor, ali Gaboncu se jednostavno nije išlo tamo, strpljivo je čekao poziv iz „liga petice“ i dočekao ga iz Španije.

Uostalom, na Pirinejskom poluostrvu se već dokazao kada je tokom pozajmice iz Arsenala spakovao čak 13 golova na 21 utakmici u dresu Barselone.

Nakon te epizode, Obamejan je potpisao za Čelsi, da bi leta 2023. godine stigao u Marselj kao slobodan igrač. Već 2024. prodat je saudijskoj Al Kadisiji za 9.000.000 evra, a onda se 2025. ponovo vratio na Velodrom, gde je u dva mandata zbirno postigao 44 i namestio 21 gol na 92 utakmice.

Na Rijasoru ga čekaju raširenih ruku, jer će Depor, zajedno sa Rasingom iz Santandera i Malagom, vratiti onaj prepoznatljivi retro šmek španske elite. U nameri da odmah igra bitnu ulogu u Primeri, klub iz La Korunje je već doveo golmana Majorke Lea Romana, štopera poljskog Motora Brajta Edea, centralnog vezistu De Grafšapa Teuna Gajselharta, Lorenca Amatućija, doskorašnjeg vezistu Fjorentine i Jonatana Aspa Jensena, levokrilnog Danca iz drugog tima minhenskog Bajerna.

Dolazak Obamejana biće trešnja na torti prelaznog roka koji najavljuje buđenje nekadašnjeg giganta!