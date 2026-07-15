Novak: Najveće bitke nisu bile samo one na terenu

Ostalo je još pet nedelja do premijere dokumentarnog filma "Novak Đoković: Vuk zimi", u produkciji Amazona i Prajm videa. Reč je o dugo najavljivanom projektu koji će, kako je objavljeno, prvi put zvanično biti prikazan 20. avgusta.

Nema dileme da je reč o do sada najzanimljivijem projektu vezanom za Novaka Đokovića u kojem će se veliki teniski šampion otvoriti do maksimuma, pričati o svom životu, nadama, teškim trenucima, gde će ljubitelji sporta moći da ga vide okom kamere i kakav je van terena, iza kulisa.