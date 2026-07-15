Novak: Najveće bitke nisu bile samo one na terenu
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 14:58
Društvenim mrežama širi se trejler iz dokumentarnog filma o najboljem teniseru svih vremena
Ostalo je još pet nedelja do premijere dokumentarnog filma "Novak Đoković: Vuk zimi", u produkciji Amazona i Prajm videa. Reč je o dugo najavljivanom projektu koji će, kako je objavljeno, prvi put zvanično biti prikazan 20. avgusta.
Nema dileme da je reč o do sada najzanimljivijem projektu vezanom za Novaka Đokovića u kojem će se veliki teniski šampion otvoriti do maksimuma, pričati o svom životu, nadama, teškim trenucima, gde će ljubitelji sporta moći da ga vide okom kamere i kakav je van terena, iza kulisa.
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Samo koji dan po završetku Vimbldona, na kojem je Novak stigao do polufinala, pojavio se zvaničan trejler.
"Postoje dani kada se osećam kao da sam najbolji. Ali ima i dana kada mnogo sumnjam u sebe. Koliko ću još raditi ovo? Zašto sebe i svoju porodicu izlažem ovome iznova i iznova? Prvi koji sumnjam sam ja, pokušavam sebi da dokažem da nisam u pravu više nego bilo ko drugi. Ljudi misle i kažu, ostvario si mnogo velikih stvari, trebalo bi da uživaš. Ne mogu da uživam", rekao je Novak da bi potom objasnio da je za vrhunsku igru potrebna takva posvećenost koja nadilazi sve elemente priprema.
Direktor Džejson Hahir, poznat i po tome što je režirao dokumentarac "The Last Dance", u film je utkao scene Novakovih priprema, porodičnog života, svega što je pratilo njegov ogroman uspeh. U filmu se osim supruge Jelene pojavljuje i niz poznatih ličnosti koji govore o Novaku, poput Rafaela Nadala, Andrea Agasija, Pita Samprasa, Borisa Bekera, Džima Kurijera...
"Bukvalno morate da transformišete svaki deo svog života van teniskog terena, da biste bili u službi teniskog terena. A sve to ima svoje posledice", objasnio je vlasnik 24 grend slem titule.
Poznat pom tome što se nikad nije zadovoljavao trenutnim uspehom, Đoković je nastojao da uvek ode korak dalje u svakom pogledu. Međutim, taj put je bio pun sumnji i prepreka. Novak je objasnio i koji su motivi za objavljivanje jednog ovakvog filma.
"Tenis mi je dao mnogo, ali najveće bitke nisu nikad bile samo na terenu. Ovaj dokumentarac je o momentima koje ljudi nisu videli - o sumnjama, žrtvama i radu koji je stalno evoluirao izvan priče koju mnogi misle da znaju. Ponosan sam da delim ovu stranu svog života sa porodicom, timom, prijateljima i navijačima koji su me podržavali. Amazon i Džejson razumeli su da ovo nikad nije bila samo priča o tenisu, već o ljudima, vrednostima i momentima iza toga. Put je bio neverovatan, ali daleko od toga da je gotov", podvukao je Đoković.