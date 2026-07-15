Iskustvo kao ključ uspeha: Satoranski zvanično u Tel Avivu

Kris Džons je i zvanično u Crvenoj zvezdi, a time je postalo jasno da će Hapoel iz Tel Aviva morati da se baci u potragu za plejmejkerom. Kako izraelski tim želi da napadne plasman na Fajnal for, jasno je da su mu u rosteru neophodni iskusni košarkaši koji znaju kako se igraju velike utakmice, a u skladu sa tim razmišljanjem je i potpis Tomaša Satoranskog.

Češki organizator igre u Tel Aviv dolazi nakon četiri godine provedene u Barseloni sa kojom je osvojio špansku ligu 2023. godine, a bitna stavka u ovoj priči je da Satoranski poseduje i višegodišnje NBA iskustvo, baš kao i startni plej Hapoela Vasilije Micić. U najjačoj ligi na svetu, momak iz Praga je nastupao za Vašington Vizardse, Čikago Bulse, Nju Orleans Pelikanse i San Antonio Sparse.