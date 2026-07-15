Iskustvo kao ključ uspeha: Satoranski zvanično u Tel Avivu
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 14:43
Češki plejmejker potpisao jednogodišnji ugovor sa Hapoelom, objavio je klub na društvenim mrežama
Kris Džons je i zvanično u Crvenoj zvezdi, a time je postalo jasno da će Hapoel iz Tel Aviva morati da se baci u potragu za plejmejkerom. Kako izraelski tim želi da napadne plasman na Fajnal for, jasno je da su mu u rosteru neophodni iskusni košarkaši koji znaju kako se igraju velike utakmice, a u skladu sa tim razmišljanjem je i potpis Tomaša Satoranskog.
Češki organizator igre u Tel Aviv dolazi nakon četiri godine provedene u Barseloni sa kojom je osvojio špansku ligu 2023. godine, a bitna stavka u ovoj priči je da Satoranski poseduje i višegodišnje NBA iskustvo, baš kao i startni plej Hapoela Vasilije Micić. U najjačoj ligi na svetu, momak iz Praga je nastupao za Vašington Vizardse, Čikago Bulse, Nju Orleans Pelikanse i San Antonio Sparse.
Izabrane vesti
Klub je njegov potpis ozvaničio na društvenim mrežama, a ugovor je potpisan na period od godinu dana, što je i razumljivo s obzirom na činjenicu da Satoranski u oktobru puni 35 godina.
Zanimljiva činjenica je svakako i ta da je ovo prvi angažman češkog košarkaša van Barselone što se Evrolige tiče, a u dresu katalonskog giganta beležio je okruglo sedam poena, 4,3 asistencije i 3,4 skoka u proseku za nešto više od 25 minuta na parketu tokom protekle sezone, u kojoj je bio startni kec ekipe iz Blaugrane.
Osim Džonsa, Zvezda je na putu da potpiše još jednog košarkaša Hapoela – Džonatana Motlija, kako je danas nezvanično saznao Mozzart Sport. Vlasnik izraelske ekipe Ofer Janaj bi u tom slučaju morao da pojuri i pojačanje u reketu, a Tel Aviv su definitivno do sada napustili Livaj Rendolf, Kesler Edvards i Jam Madar.
Što se dolazaka tiče, ponudu izraelskog tima od 5.800.000 dolara za period od dve godine prihvatio je Zek Ledej, pred vratima Hapoela je navodno i Tamir Blat, dok su ugovore potpisali Amir Kofi i Kadin Karington. Jasno je da tim iz Tel Aviva ima oformljen kostur ekipe, te da velikog tumbanja u rosteru verovatno neće biti ovog leta.