Montero: Olimpijakos dao najmanju ponudu; nudili mi 10.000.000 godišnje, nije sve u novcu
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 14:54
Zanimljiva izjava novog beka tima iz Pireja
Valensija je prošle sezone iznenadila sve, plasiravši se na fajnal-for Evrolige, a jedan od glavnih "krivaca" za uspeh bio je Žan Montero. Dominikanac je izrastao u jednog od najboljih bekova u Evropi i znalo se da će platežno jači klubovi stati u red za njegov potpis.
Montero je odlučio da vernost pokloni Olimpijakosu, a o tome kako je izabrao crveno-bele govrio je za medije u domovini, tačnije za radio Marega Deportes.
"Od početka sam znao da će to biti Olimpijakos. S ljudima s kojima radim od 2022. godine definisao sam ciljeve, kao i to koji klub želim u svakoj fazi karijere. Ovaj potez ima najviše smisla za moj razvoj", rekao je Montero.
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Pričao je Dominikanac o finansijskoj ponudi tima iz Pireja.
"Ako nekog zanima, Olimpijakos mi je ponudio najmanje para od svih klubova koji su bili zainteresovani, ali je taj ponuda imala najviše smisla. Imao sam ponudu vrednu 10.000.000 evra godišnje, stan i blanko ček. Odbio sam to, jer za mene nije sve u novcu".
Istakao je Dominikanac da prati sve šta se priča i piše.
"Čitam sve što ljudi pišu o meni. Izuzetno sam takmičarski nastrojen i dokazuću da greše svi koji sumnjaju u mene. Smatram da sam tihi lider. Neki lideri vole mnogo da pričaju, ali ja kažem ono šta treba i to je to", rekao je Montero.
Dominikanac će naredne sezone biti kamen temeljac spoljne linije Olimpijakosa, gde će mu društvo praviti Kodi Miler Mekintajer, Kori Džozef i Evan Furnije, koji je jedan od njegovih idola. Ostaje da se raščisti situacija s Tomasom Vokapom i Tajlerom Dorsijem, odnosno da li će oni ostati ili napustiti klub.