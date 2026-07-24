Montero: Olimpijakos dao najmanju ponudu; nudili mi 10.000.000 godišnje, nije sve u novcu

Pričao je Dominikanac o finansijskoj ponudi tima iz Pireja.

"Ako nekog zanima, Olimpijakos mi je ponudio najmanje para od svih klubova koji su bili zainteresovani, ali je taj ponuda imala najviše smisla. Imao sam ponudu vrednu 10.000.000 evra godišnje, stan i blanko ček. Odbio sam to, jer za mene nije sve u novcu".

Istakao je Dominikanac da prati sve šta se priča i piše.

"Čitam sve što ljudi pišu o meni. Izuzetno sam takmičarski nastrojen i dokazuću da greše svi koji sumnjaju u mene. Smatram da sam tihi lider. Neki lideri vole mnogo da pričaju, ali ja kažem ono šta treba i to je to", rekao je Montero.

Dominikanac će naredne sezone biti kamen temeljac spoljne linije Olimpijakosa, gde će mu društvo praviti Kodi Miler Mekintajer, Kori Džozef i Evan Furnije, koji je jedan od njegovih idola. Ostaje da se raščisti situacija s Tomasom Vokapom i Tajlerom Dorsijem, odnosno da li će oni ostati ili napustiti klub.