Barselona predstavila NBA pojačanje: Tajris Martin prvi put na evropskim parketima

Činilo se u jednom trenutku da u Barseloni neće ostati gotovo niko. Igrači su odlazili, a već dogovoreni transferi Majka Džejmsa i Mozesa Rajta su propali. Katalonski velikan ostao je na svega četiri igrača pod ugovorom, ali je dolaskom Olivijea Enkamua krenula i rekonstrukcija tima za narednu sezonu.

Kao novi igrač Barselone, predstavljen je Tajris Martin. Američki košarkaš potpisao je ugovor do leta 2027. godine i prvi put u karijeri će igrati u Evropi. Igrač koji pokriva pozicije beka i krila ima 27 godina, visok je 198 centimetara, a u Barselonu stiže nakon tri sezone provedene u NBA ligi.