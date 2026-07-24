Barselona predstavila NBA pojačanje: Tajris Martin prvi put na evropskim parketima
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 14:57
Američki košarkaš potpisao je jednogodišnji ugovor sa katalonskim klubom
Činilo se u jednom trenutku da u Barseloni neće ostati gotovo niko. Igrači su odlazili, a već dogovoreni transferi Majka Džejmsa i Mozesa Rajta su propali. Katalonski velikan ostao je na svega četiri igrača pod ugovorom, ali je dolaskom Olivijea Enkamua krenula i rekonstrukcija tima za narednu sezonu.
Kao novi igrač Barselone, predstavljen je Tajris Martin. Američki košarkaš potpisao je ugovor do leta 2027. godine i prvi put u karijeri će igrati u Evropi. Igrač koji pokriva pozicije beka i krila ima 27 godina, visok je 198 centimetara, a u Barselonu stiže nakon tri sezone provedene u NBA ligi.
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Tokom epizode preko okeana nosio je dresove Atlante, Bruklina i Filadelfije. Ukupno je odigrao 122 utakmice u najjačoj ligi na svetu, dok je najbolje partije pružao u dresu Bruklina, za koji je u poslednjoj sezoni prosečno na parketu provodio 18,8 minuta i za to vreme je postizao 7,3 poena, 2,9 skokova i 1,9 asistencija.
Njegovim dolaskom Barselona nastavlja sa potpunom rekonstrukcijom tima u odnosu na prethodnu sezonu. Ovog leta pored Enkamua, ekipu su pojačali Džoš Nibo, Džastin Robinson, Umodža Gibson, Agustin Ubal, Stenli Umude i Aleksander Balcersovski.
Sa druge strane, dres španskog kluba u narednoj sezoni neće nositi Vil Klajburn, Nikola Laprovitola, Jusufa Fal, Tomas Satoranski, Vili Ernangomez, Majls Noris, Majls Kejl, Huani Markos i Jan Veseli. Očekuje se da u narednim danima ekipu napusti i Tornike Šengelija koji bi mogao da promeni sredinu ukoliko neko na račun katalonskog kluba uplati 900.000 evra.
Osim igračkih, promena se desila i na mestu trenera, gde su rokadu napravili Dubai i Barselona. Bivši trener Katalonaca, Ćavi Paskval, seo je na klupu Dubaija, a u Barseloni je ozvaničen Aleksandar Sekulić, koji je prethodnu sezonu završio kao trener tima iz Emirata.