Najbolja partija Montera u Oliju: Dominakanac sasuo 30 poena Rodosu

Istina je da svi evroligaši domaća prvenstva igraju u brzini niže, pa je zato sigurno olakšavajuća okolnost kada šutiraju trojke sa 50% uspešnosti. Upravo je to uradio Olimpijakos, koji je realizovao 14 od 28 ispaljenih šuteva iza linije 6,75, a uz to je imao ukupno 20 asistencija.

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Najbolji pojedinac bio je Žan Montero sa 30 poena (10/15 iz igre). Odigrao je Dominikanac najbolji meč otkad je zadužio opremu Olija. Sve mu je pošlo za rukom i sigurno će mu ova partija uliti samopouzdanje pred duplo kolo Evrolige.

Pratio ga je Saša Vezenkov sa 16 poena, dok je Evan Furnije dao 14. Njih dvojica zajedno sa Monterom čine udarne igle Olimpijakosa i veoma je važno da dobru funkcionišu zajedno. Omiros Necipoglu je dao 10 poena, dok je srpski reprezentativac Nikola Milutov dao svega četiri, ali je imao 10 skokova, od kojih su tri bila u napadu.

U timu Rodosa istakao se Pejton Vilis sa 13 poena, Jorgos Kamperidis je dao 12, Džordan Bernet 11, a Džekson Krojser 10, dok je Nikos Ciakmas odigrao dobar meč i uz osam poena podelio sedam asistencija.